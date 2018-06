Le WiFi bientôt au parc Inch Arran

Le conseil municipal de Dalhousie a adopté une résolution, lundi lors de sa réunion publique mensuelle, recommandant l’installation de l’internet sans fil à son camping du parc Inch Arran.

Le conseil dit vouloir améliorer le service et la qualité de séjour des campeurs qui utilisent les sites du terrain.

«Notre parc est très populaire et, de nos jours, tout le monde possède un téléphone intelligent et veut pouvoir se brancher à internet. On trouve que ce serait donc un atout pour notre parc, une valeur ajoutée. On veut plaire à nos campeurs, mais aussi essayer d’en attirer d’autres», exprime le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

Le concept reste encore à développer.

Toutefois, le conseil jongle pour le moment avec l’idée d’octroyer uniquement l’accès aux campeurs et non d’offrir un accès internet gratuit au grand public qui fréquente ce secteur.

L’installation de ce système coûtera 6316$.