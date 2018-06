Saisie de drogues, de cigarettes, de véhicules et d’une arme à feu à Edmundston

Des agents d’application de la loi du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en collaboration avec le Service de police d’Edmundston, ont établi des points de contrôle de sécurité routière dans la région d’Edmundston, donnant lieu à la distribution de multiples contraventions et à la saisie de drogues, de cigarettes, de deux véhicules et d’une arme à feu.

L’opération s’est déroulée sur la route 2, les 5 et 6 juin, en même temps que l’opération Roadcheck, organisée par la Commercial Vehicle Safety Alliance.

Au total, 14 billets de contravention ont été délivrés en vertu de la Loi sur les véhicules à moteurpour diverses infractions. De plus, deux mandats d’arrestation et un mandat d’incarcération ont été exécutés.

Les agents ont saisi une quantité de drogues ainsi qu’une arme à feu à autorisation restreinte lors d’un arrêt au contrôle routier. Deux personnes ont été arrêtées pour possession de certaines drogues et substances dans le but d’en faire le trafic. Ces personnes ont comparu à la Cour provinciale à Edmundston, le 11 juin, et devront comparaître de nouveau à une date ultérieure.

Lors d’un autre arrêt, une personne a été arrêtée pour avoir transporté des cigarettes non marquées conformément à l’article 2 de la Loi sur l’accise, ce qui contrevient à l’article 121.1 du Code criminel. La fouille du véhicule a permis de trouver 226 381 cigarettes non marquées. La personne a comparu en cour le 11 juin et comparaîtra de nouveau à une date ultérieure.

Au total, 332 788 cigarettes non marquées, une quantité de cannabis, une arme à feu et des comprimés, qui pourraient être des métamphétamines, ont été saisies au cours de l’opération de deux jours.