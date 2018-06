Crabe: le pire a été évité

Les pires craintes des crabiers néo-brunswickois entourant les mesures de protection des baleines ne se sont finalement pas concrétisées. Avec un peu plus d’une semaine à faire à la saison, plus de 89% du quota a été capturé.

Les crabiers de la Péninsule acadienne étaient peu optimistes en entamant la saison de pêche 2018. Avec une importante zone de pêche fermée au coeur du golfe du Saint-Laurent – une aire où 20% à 30% du crabe étaient pris les années passées – et des fermetures additionnelles anticipées, plusieurs crabiers craignaient sérieusement de ne pas atteindre leur quota.

À quelques jours de la fermeture de la pêche, force est de constater que la saison est réussie malgré les défis.

«À la fin de la saison, ce qu’on peut dire, c’est que malgré toutes les difficultés auxquelles on a été confrontés par des décisions illogiques, la saison se termine de façon assez bien. On pense que la grosse majorité des pêcheurs vont capturer leur quota. C’est beaucoup mieux que ce à quoi on s’attendait», affirme Robert Haché, directeur général de l’Association des crabiers acadiens.

M. Haché ne croit pas que la réussite représente la preuve que toutes les décisions prises par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) étaient bonnes. Selon lui, seules certaines mesures, dont l’élimination du cordage flottant, ont protégé les mammifères marins en voie de disparition. Il remet en question la date du début de la fermeture statique du 28 avril. Il rappelle qu’elle a eu lieu plus de deux semaines avant l’arrivée de la première baleine dans les eaux canadiennes.

«Le fait qu’on n’a pas eu de mauvaise nouvelle ne justifie pas qu’on a fermé une grande zone dans le sud du golfe au moment où il n’y avait pas de baleine du tout.»

«Les mesures qui faisaient du bon sens étaient des mesures efficaces. Mais les mesures prises quand il n’y avait pas de baleine et qu’on savait qu’il n’y avait pas de baleine ont été extrêmement néfastes pour l’ensemble de l’industrie.»

M. Haché mentionne que la fermeture précoce a été très nuisible aux usines de transformation et aux travailleurs saisonniers qu’ils emploient.

«Les pêcheurs ont réussi à capturer leur quota miette par miette. Mais dans les usines, le « miette par miette » n’est pas suffisant. Ils ont besoin d’une certaine quantité de crabes pour donner assez d’heures de travail à leurs employés», explique-t-il, ajoutant que les fermetures ont aussi nui à certains pêcheurs qui ne sont pas équipés pour pêcher très loin de leur quai.

M. Haché et son équipe ont l’intention de travailler avec le MPO après la fin de la saison afin de s’assurer que «les pêcheurs et les baleines puissent cohabiter». Ils veulent s’assurer que les mesures en vigueur sont «complètement nécessaire», et qu’elles ne soient pas implantées au détriment «d’une des deux espèces qu’on essaie de sauver: les baleines et les pêcheurs».