Demi-Ironman de Mont-Tremblant: Lee Roy vise un top 10

Lee Roy a des objectifs à la hausse en vue du Demi-Ironman de Mont-Tremblant qui sera présenté dimanche. Le triathlète de Bathurst vise d’abord la première place dans son groupe d’âge (35-39 ans) et, si jamais les étoiles peuvent s’aligner, un top 10 au classement général.

L’an dernier, l’Acadien âgé de 36 ans avait été le 18e à franchir le fil d’arrivée en 4 heures, 15 minutes et 48 secondes. Cette fois-ci, il vise un temps de 4h10m.

«On ne contrôle pas la météo et ça peut avoir un impact sur le chrono, mais je veux terminer au premier rang dans mon groupe d’âge. J’ai terminé deuxième en 2017 derrière Jérôme Bresson et il n’est pas de retour cette année», affirme Roy.

«J’aimerais terminer en 4h10m, ce qui serait cinq minutes de mieux qu’il y a un an. Je pense pouvoir aller chercher ces cinq minutes dans le vélo et la course à pied», mentionne-t-il.

«Je me sens bien. En tout cas, je me sens mieux qu’il y a un mois. J’ai eu de très bons entraînements dans les dernières semaines. La confiance est revenue. Ce n’était pas aussi évident le mois dernier en raison de mon travail. Je n’ai pas un travail facile», indique celui qui est soudeur de profession.

Par contre, si Roy dit être en bonne forme, il est cependant encore loin de sa forme maximale. Et la raison est fort simple, il veut atteindre son plus haut niveau à temps pour le Ironman d’août, toujours à Mont-Tremblant.

«Le Ironman d’août est définitivement ma grosse course pour l’année, révèle-t-il. C’est là que je veux être au top. L’an dernier, j’ai plafonné trop vite dans ma préparation et ç’a joué contre moi pour le Ironman.»

Les autres Néo-Brunswickois qui ont confirmé leur présence sont, chez les femmes: Isabelle Turner (25-29 ans), Érica Doucet (30-34), Josée Melanson (30-34), Marie-Claude Nadeau (30-34), Amanda LeBlanc (35-39), Marilou Laforest (35-39), Katie Rogers (35-39), Natalie Vautour (35-39), Nancy Duguay (40-44), Sheri Peener (40-44), Joanne St-Pierre (45-49) et Donna Trites (45-49).

Du côté masculin, outre Lee Roy, on retrouve: Bruno Baril (25-29 ans), Éric Arseneau (25-29), Jean-Michel Allain (30-34), Louis Leblond (30-34), Tyler Tuner (30-34), Mitchell Weir (30-34), Martin Larose (35-39), Alexandre L’Heureux (35-39), Alex Morton (40-44), Ricky Styles (40-44), Steve Kikkert (45-49), Marc Arseneau (50-54), Johnny Grant (50-54), Pierre Laporte (50-54), Pierre Laforest (55-59) et Denis St-Onge (55-59).