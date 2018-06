Etienne Gaudet sur les rangs dans Memramcook-Tantramar

Un vétéran de la guerre en Afghanistan et ancien Casque bleu canadien briguera l’investiture du Parti conservateur dans Memramcook-Tantramar.

Etienne Gaudet sera sur les rangs lors du congrès d’investiture conservatrice, mardi à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc de Memramcook.

Au cours de 21 ans de service militaire avec les Forces armées canadiennes, M. Gaudet a été déployé en Afghanistan, dans l’ex-Yougoslavie, et en République centrafricaine. «C’est un honneur et un privilège d’avoir servi mon pays dans ces missions. En effet, c’est le plus grand honneur de ma vie.»

«Le parti progressiste-conservateur sous la direction de son chef Blaine Higgs, un homme d’expérience et d’intégrité, a un plan d’action solide pour la province. Je fais pleinement confiance au parti et au leadership du chef.»