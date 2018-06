Un homme de Saint-Simon porté disparu

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme de 58 ans, de Saint-Simon, dans la Péninsule acadienne.

Clifford Mallet a été vu pour la dernière fois le 21 juin 2018, peu avant 20h30, près de l’hôpital de Caraquet, situé sur le boulevard Saint-Pierre. Plusieurs pistes ont été suivies, mais il n’a toujours pas été possible de le retrouver. La police et sa famille s’inquiètent pour son bien-être.

Clifford Mallet mesure 168 cm (5 pi 6 po) et pèse environ 57 kilos (125 livres). Il a les cheveux courts noirs et il est possible qu’il soit au volant d’une camionnette Chevrolet Colorado blanche, de l’année 2008, immatriculée au Nouveau-Brunswick (COH 114). La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un jean et un tee-shirt rouge.

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec la GRC au 506-726-5222.