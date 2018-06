Vol de 9 armes à feu et d’une collection d’anciennes devises

La GRC sollicite l’aide du public en lien avec un vol avec effraction survenu dans une résidence de Sainte-Anne-de-Madawaska.

Le 17 juin, la police a été informée qu’un vol avec effraction avait eu lieu dans une maison du chemin Sirois. L’incident serait survenu entre le 15 juin, à 12 h, et le 17 juin, à 17 h 20.

Neuf armes à feu (sept carabines et deux fusils de chasse) ont été volées, ainsi qu’une collection de fourchettes anciennes, une perceuse Dewalt, des médicaments, de l’alcool, des bijoux en or et une collection d’anciennes devises canadiennes, dont des billets de 1000$, 20$, 10$, 5$, 2$ et 1$ de l’année 1954, et plusieurs billets de 100$ et de 50$ de l’année 1937.