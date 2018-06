Une photo suscite la colère des élus de la région Chaleur

Les élus de la région Chaleur ont manifesté leur colère suite à la publication d’une photo de l’ancien hôtel Château Bathurst avec portes et fenêtres placardées dans le guide touristique du Nouveau-Brunswick.

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie a dénoncé la situation. Il mentionne que l’ancien hôtel Château Bathurst a été rénové et reconverti en appartements de luxe pour personnes âgées, et a rouvert ses portes en 2013.

«C’est frustrant que la province ne nous ait pas demandé des photos récentes et de valider ces dernières avec notre office de tourisme. Cette photo d’un ancien hôtel avec des portes et fenêtres placardées ne reflète pas la réalité de la région de Bathurst.»

Une photo dans le guide touristique de la province suscite la colère des élus de la région Chaleur. – Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité

La Commission de services régionaux Chaleur par l’entremise de l’Office du tourisme de la région Chaleur a payé 10 000$ pour avoir de la publicité dans le guide touristique provincial. Cependant, le maire Fongemie confie que les contribuables de Bathurst ont payé une partie de ce montant.

Ce n’est pas la première fois que les élus de la région se plaignent de la situation auprès du ministère du Tourisme, indique le maire de Bathurst.

«Il y a des années, on nous a dit que nous n’étions pas organisés. On s’est organisé en créant un office de tourisme et malgré tout, le problème persiste.»

«Il est temps que le ministère du Tourisme travaille en collaboration avec les municipalités et leur office de tourisme pour faire une promotion efficace des régions. On remarque aussi, que l’emphase est mise sur certaines régions de la province plus que d’autres», de déclarer le maire Fongemie.

Ce dernier ajoute que cela a été un effort de plusieurs années pour que la rivière Nepisiguit soit mentionnée dans le guide touristique. Selon lui, des groupes investissent beaucoup d’efforts dans des projets comme le Sentier Nepisiguit Mi’gmaq pour promouvoir le tourisme de nature.

Les élus de la région sont conscients de l’importance d’être dans le guide touristique. Toutefois, ils souhaitent avoir une discussion franche avec les responsables du ministère du Tourisme.

«La région s’est organisée au niveau du tourisme en créant un office dans ce sens. On a du matériel visuel et promotionnel pour faire découvrir notre région. On a une personne dédiée uniquement pour le développement du tourisme dans notre région.Il faut que le ministère du Tourisme aille plus loin que des consultations et travaille en collaboration avec les municipalités», de souligner le maire Fongemie.

Les responsables du ministère du Tourisme n’ont pas retourné nos appels.