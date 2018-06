Le CN investit 30 millions $ au Nouveau-Brunswick

Le Canadien National prévoit investir 30 millions $ pour l’optimisation du réseau ferroviaire de la province. L’investissement cible le remplacement, l’amélioration et la maintenance d’infrastructures essentielles.

Les travaux comprendront l’installation d’environ 20 milles de nouveaux rails et de plus de 50 000 traverses. L’entreprise planifie également la reconstruction de la surface de passages à niveau et des travaux d’entretien sur des ponts, des ponceaux ainsi que sur des systèmes de signalisation. Une partie de l’ouvrage a déjà été entamée.

«Nous investissons davantage au Nouveau-Brunswick afin de renforcer la sécurité et la fluidité du réseau», précise Michael Farkouh, vice-président région de l’Est du CN.

Dans son communiqué, la société indique que 10 millions $ seront également investis en Nouvelle-Écosse.

Le CN a investi 150 millions $ dans le réseau ferroviaire néo-brunswickois au cours des cinq dernières années.