4200 km à vélo pour un enseignant du Restigouche

Traverser le Canada en vélo, c’était un rêve que caressait depuis longtemps Alan McNeil. Il peut désormais le rayer de sa liste de choses à réaliser!

C’est sous les applaudissements d’une bonne cinquantaine de personnes que le cycliste a mis fin, lundi, à un parcours d’environ 4200 km, soit la distance séparant Vancouver de Campbellton.

«Ce fut incroyable, l’expérience d’une vie», n’hésite pas à qualifier l’enseignant restigouchois.

Alan McNeil a enfourché son vélo en direction de Campbellton le 1er mai. Il aura donc mis un peu moins de neuf semaines pour atteindre son but en roulant d’ouest en est. Il a décidé d’arrêter son voyage ici, au Nouveau-Brunswick, puisqu’il a déjà parcouru à vélo les trois autres provinces de l’Atlantique.

«Traverser le pays de la sorte, c’est un rêve que je caresse depuis que je suis tout jeune. J’avais rencontré un cycliste qui faisait ce trajet et ça m’est toujours resté en tête. Je trouvais que c’était une belle façon de découvrir et d’apprécier le pays. Puis j’ai décidé de me lancer cette année, à 49 ans, alors que mon corps peut encore le permettre», explique-t-il.

En congé depuis janvier, Alan McNeil s’est entraîné de façon intense afin d’être fin prêt pour ce défi.

«Je ne m’en suis pas trop mal tiré à ce chapitre. Comme pour tous ceux qui tentent ce trajet, la première semaine a été un peu plus difficile en raison des nombreuses montagnes, sinon les jambes ont bien suivi», explique-t-il.

En moyenne, l’homme roulait environ 125 km par jour. À certains moments dans les plaines, c’était 200 km et plus. Il a toutefois vu des journées de moins de 50 km en montagnes ou par forts vents. Sa pire montagne, il l’a notamment affronté avec de la grêle et de la pluie verglaçante.

Chaque journée se terminait dans une petite tente transportée à même son vélo.

Trajet en solo

Difficile certes au niveau physique, le voyage ne l’a pas épuisé outre mesure, ce dernier étant un sportif aguerri. Il s’est toutefois surpris à se sentir bien seul lors de cette traversée.

«Je m’attendais à ce qu’il y ait des bouts difficiles au point de vue physique, mais je ne m’étais pas préparé à la solitude. La vue et les paysages étaient magnifiques, mais honnêtement, malgré tout cela, ce que j’ai trouvé le plus difficile a été de faire le trajet en solo. Je me suis découvert et j’ai dû travailler ma force mentale», raconte-t-il.

Ceci dit, grâce à la technologie, Alan McNeil a tout de même pu échanger quotidiennement avec sa conjointe, Pauline Perron. Des échanges qui ont été aussi bénéfiques d’un côté comme de l’autre.

«De pouvoir le suivre à distance de la sorte et surtout de lui parler tous les soirs, c’était vraiment rassurant. On s’ennuyait, mais au moins on n’était pas inquiet», souligne-t-elle.

Une expérience pédagogique

Manon Lagacy est enseignante en 4e année au Galion. Au cours des dernières semaines, ses élèves – comme plusieurs autres membres de cet établissement scolaire – ont suivi à la trace l’évolution du périple de leur enseignant d’éducation physique.

«C’était très formateur pour les jeunes. Ils ont pu suivre au jour le jour sa découverte du pays par le biais de ses photos et de ses écrits. Et quand j’étais trop longtemps sans en parler en classe, ils me le faisaient savoir. Ils avaient vraiment un grand intérêt envers cette aventure», souligne l’enseignante.

Bien qu’étant officiellement en congé, Alan McNeil a entretenu un lien étroit avec les élèves de son école.

«Pour moi, c’était important de partager ça avec eux, mais pas uniquement pour parler de l’importance de l’activité physique. C’était plus une occasion de leur montrer qu’il faut s’accrocher à leurs rêves et ne pas avoir peur de travailler pour y arriver», exprime le professeur.

En retour, plusieurs élèves lui ont fait parvenir des mots, des vidéos et même une chanson d’encouragements.

«Ça peut avoir l’air cliché de dire ça, mais ce fut vraiment une grande source de motivation», avoue M. McNeil.