Le cannabis sera légal mais pas sans danger

Alors que la consommation récréative de cannabis sera légale le 17 octobre au Canada, un psychiatre québécois rappelle que l’usage de cette drogue n’est pas sans danger.

Le Dr Antoine Kanamugire est psychiatre à l’Hôpital du Haut-Richelieu, en banlieue de Montréal. Il est aussi l’auteur du livre Les 21 risques cachés sur la marijuana publié aux éditions Balboa Press. Il prévient la population que fumer un joint peut avoir plusieurs répercussions.

«Un fumeur sur deux est tué par le tabac. C’est légal, mais c’est dangereux quand même. On veut donc sensibiliser les gens au fait que oui ce sera légal, inévitablement, mais soyez prudent», a affirmé le médecin à l’Acadie Nouvelle.

Depuis que le processus de la légalisation a été entamé au pays, il y a trois ans, les questions se multiplient et des mythes resurgissent. Il les déboulonne sans prendre position sur la légalisation du cannabis au pays.

«La légalisation est là. Si vous êtes un père de famille avec un enfant de 15 ans qui commence à consommer, qu’on soit pour ou contre la légalisation, on veut quand même comprendre ce que cette substance va causer dans le cerveau de mon enfant. C’est ça qui nous préoccupe. Je suis donc pour la compréhension.»

Le cannabis n’entraînerait pas une dépendance. Il s’agit de l’un des grands mythes entourant la marijuana selon le Dr Kanamugire. Une drogue dont les effets auraient été trop banalisés.

De 9 à 11% des adultes seraient à risque de développer une dépendance au cannabis et chez les adolescents cette statistique double, ou presque, avec 17%.

«On sait que la population de 15 à 24 ans est le groupe d’âge où on voit beaucoup plus de consommation de marijuana, mais malheureusement, c’est aussi le groupe d’âge qui est plus à risque, presque deux fois, de tomber en dépendance à cette substance en raison de la nature humaine et du cerveau encore en développement.»

Effectivement, le cerveau est encore en développement jusqu’à l’âge de 25 ans. Les effets de la consommation de marijuana sont donc plus importants chez les jeunes et selon le bagage génétique de la personne, ils peuvent déclencher des épisodes de psychose et même de schizophrénie. La substance peut aussi engendrer des symptômes de dépression.

«Ils (jeunes) seront encore plus à risque de développer une dépression. Il y a par exemple des études qui démontrent que les ados qui consomment de marijuana sont quatre fois plus à risque de vivre des symptômes dépressifs durant leur adolescence et plus tard à l’âge adulte. Ce sont des faits démontrés dans des études médicales. Ce sont des choses bien documentées dans notre littérature scientifique et malheureuse ce n’est pas ce qui est véhiculé en ligne. On dit plutôt que c’est une substance géniale.»

La consommation de marijuana peut également avoir un effet négatif sur le quotient intellectuel chez l’adolescent, une perte allant jusqu’à 10 points du QI, qui peut parfois être irréversible selon les recherches présentées par le Dr Kanamugire.

L’usage de la marijuana peut aussi engendrer une diminution de l’équilibre, de coordination et du temps de réaction. Tous ces facteurs font aussi en sorte que, comme l’alcool, le cannabis et la conduite ne font pas bon ménage.

Le livre du Dr Kanamugire est disponible en anglais et en français et se veut avant tout un guide pour les parents et les éducateurs qui se posent des questions sur la consommation de cannabis.