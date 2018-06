Le service de transport communautaire voit le jour au Restigouche

Les gens à mobilité réduite, à faible revenu, âgés et sans permis de conduire… Tous ne sont pas en mesure de se déplacer à leur guise, ne serait-ce que pour combler certains besoins de base comme faire son épicerie.

Il existe toutefois un nouveau programme au Restigouche afin de résoudre ce problème de manque d’autonomie, le Transport Communautaire Restigouche. Celui-ci fonctionne par le biais de bénévoles possédant un véhicule et qui font – en quelque sorte – le taxi, mais à moindre coût.

Bien qu’il a été lancé mercredi, le programme a néanmoins plusieurs kilomètres derrière lui. Officieusement en branle depuis mars, il compte déjà 32 bénévoles et 62 clients.

Président du conseil d’administration du Réseau d’inclusion communautaire du Restigouche – organisme initiateur et qui chapeaute le programme –, Gino Mallais était particulièrement heureux d’annoncer l’initiative.

«La problématique du transport dans la région ne date pas d’hier, ça fait une bonne vingtaine d’années qu’on discute des différentes options. Finalement, on arrive avec une solution qui va pouvoir aider les gens et ça fonctionne», exprime-t-il.

Un grand défi

La zone couverte par le programme s’étend de Belledune à Saint-Quentin. Le territoire est donc immense et plus ou moins populeux selon les secteurs, ce qui complique grandement tout effort d’accès à la mobilité ainsi que les efforts de recrutement.

«C’est notre grand défi», avoue-t-il, notant que les gens sont souvent éloignés et les services, eux, plutôt centralisés.

«Pouvoir se déplacer, surtout dans une région rurale comme la nôtre, ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Quand tu possèdes un véhicule pour te déplacer, il n’y a pas de problème. Mais pour les autres, c’est tout un tracas simplement d’aller faire son épicerie», exprime M. Mallais.

Pour le moment, le programme privilégie surtout les services jugés essentiels, comme les rendez-vous médicaux, les déplacements à la pharmacie, à l’épicerie et à la banque alimentaire.

Les clients voulant profiter du service doivent en aviser la coordonnatrice 48h à l’avance afin que celle-ci puisse trouver un bénévole.

L’autre grand défi selon M. Mallais sera de faire en sorte que ce programme perdure.

«Dans le passé, on a vu plusieurs initiatives voir le jour et s’éteindre tranquillement. Cette fois-ci, l’enjeu est vraiment important et on veut que ça reste. Nous, au conseil d’administration, on est déterminé à le faire fonctionner. Pour ce faire, on le commence tranquillement afin de s’assurer qu’il sera encore en place dans cinq ans», note-t-il.

Conduire pour aider son prochain

Quelques chauffeurs bénévoles s’étaient déplacés afin d’assister au lancement de l’initiative. C’est notamment le cas de Colette Loire-Savoie, une inconditionnelle du programme, qui offre plusieurs heures de son temps chaque semaine.

«J’en donne beaucoup, mais c’est parce que je le veux bien, parce que j’aime cela. C’est prenant comme activité, car on apprend à connaître les gens. On a envie de les aider, mais aussi ça crée des liens avec ceux qui bénéficient du service. Tant que j’aurai la santé, je vais aider ces gens», confie la bénévole.

Au fil du temps, celle-ci s’est développé un horaire, un petit réseau de «réguliers». Elle aide notamment une dame deux fois par semaine à se rendre à l’hôpital pour des traitements de dialyse.

«Durant le trajet, je me fais un devoir de ne pas parler de maladie. On oublie ça pendant un moment et ça leur fait du bien», raconte-t-elle.

Ce qui la motive? D’abord, ce besoin de rendre service aux gens, de les aider. «Et puis il y a aussi le fait que j’adore conduire, ça compte pour beaucoup. Ça me fait sortir», souligne-t-elle en riant.

Elle-même âgée de 74 ans, elle dit comprendre la détresse que vivent les gens qui ne peuvent se déplacer dans une région comme le Restigouche.

«C’est une horreur, car il n’y a aucun service de transport en commun ici. Pour le moment je n’ai aucun problème de mobilité, mais peut-être qu’un jour au lieu d’offrir le service, c’est moi qui en aurai besoin. Et à ce moment-là, je serai très heureuse qu’on me rende la pareille», dit-elle.