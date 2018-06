Les citoyens de Bas-Caraquet sont sous le choc

Les paroissiens de Bas-Caraquet se disent endeuillés après l’incendie qui a ravagé leur église. En arrière-plan, on aperçoit l’édifice religieux en ruines et enfumé. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Hébétés, sans voix, les yeux embués de larmes. Traumatisés! Les paroissiens de Bas-Caraquet sont sous le choc après l’incendie qui a ravagé leur église.

«Ce n’est pas imaginable. On est touché en plein cœur. C’est un gros deuil.»

Gisèle Friolet Godin répond à nos questions, mais ne peut détourner son regard de l’église Saint-Paul de Bas-Caraquet. Face à elle, le bâtiment jadis majestueux se désagrège.

La flèche du clocher n’est plus; la toiture, entièrement éventrée. Les fenêtres ne sont plus que des entrailles d’un noir aussi profond qu’inquiétant. De toutes les ouvertures béantes dégueulent une fumée compacte. Spectacle désolant et à peine croyable. Insoutenable pour certains.

«On vit pas loin de la marina (de Bas-Caraquet, NDLR). Quand j’ai entendu les sirènes de pompiers, j’ai tout de suite pensé à l’église. C’est surréaliste de voir ça. Ça touche tout le monde, c’est notre monument», commente Alvin Plourde.

Dès qu’elle a su, Georgette Moore est immédiatement venue sur place. Elle était présente aux premières lueurs du jour, cantonnée au rôle de spectatrice impuissante.

Elle a vu de ses yeux la lente agonie de l’édifice. Deux fois par semaine, elle s’y rendait: pour les répétitions de la chorale les lundis et pour prier les jeudis.

«On se sent démuni. Tout s’arrête. On se demande ce qu’on va faire. C’est atroce.»

Le plus douloureux pour ces trois paroissiens fut d’assister à l’effondrement du clocher.

«C’était une boule de feu. Ç’a fait un bang. J’ai su à ce moment-là que c’était la fin et qu’il n’y avait plus rien à faire», raconte Alvin Plourde.

L’événement est d’autant plus cruel que l’incendie de dimanche matin semblait maîtrisé et éteint.

«On était soulagé. Et puis, ce matin au réveil…», poursuit notre interlocuteur.

Georgette Moore tient à souligner le travail des pompiers. Au moins six brigades de la Péninsule ont été mobilisées.

«Je leur lève mon chapeau parce qu’en plus ils interviennent bénévolement. Ils ont fait tout leur possible pour sauver notre église. Mais un feu, c’est un feu.»

Malgré les efforts des pompiers, l’église n’a pu être sauvée. Il ne restait que les ruines lundi matin. – Acadie Nouvelle: David Caron

L’artiste Raynald Basque se montre lui aussi affecté. Il se souvient avoir peint plusieurs fois cette bâtisse érigée au début du 20e siècle et dessinée par l’architecte Nazaire Dugas.

«Le comité de sauvegarde m’avait commandé plusieurs toiles. Ils en remettaient une à chaque gros donateur qui contribuait pour 50 000$ et plus. Je la trouvais très belle. C’est épouvantable.»

Censé travailler ce lundi matin, il a préféré rallier Bas-Caraquet.

«Je n’avais pas la tête à autre chose.»

Tous reconnaissent que ce n’est pas seulement une construction de pierres qu’ils pleurent, mais des fragments de leur existence. Baptêmes, communions, mariages, enterrements… Sous les voûtes centenaires, ils ont vécu tant de joies, tant de peines.

«C’est une partie de nous-mêmes qui s’en est allée», considère Gisèle Godin Friolet.

Des moments de vie réduits en cendres et en fumée.