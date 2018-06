Une portion des clôtures visant à empêcher les animaux sauvages de s’aventurer sur la route 11, non loin de Campbellton, sont couchées au sol ou sur le point de s’affaisser. De quoi inquiéter les automobilistes qui circulent dans le secteur.

C’est le cas de Carole Bujold. En 2008, sa fille, Kristina Borris, a heurté un orignal dans le secteur du Lac Duff. Un accident qui lui a infligé plusieurs blessures graves et qui, selon sa mère, la fait encore souffrir aujourd’hui, dix ans plus tard.

Après cet accident, en constatant le grand nombre d’accidents avec des orignaux dans cette portion de la route 11, la jeune femme s’est lancée corps et âme dans une croisade afin qu’elle soit dotée de clôtures contre les animaux sauvages.

Statistiques à l’appui, elle était déterminée à faire entendre raison au ministère des Transports et elle a remporté son combat. En 2010, le gouvernement a installé des clôtures sur une distance d’environ 12 km.

Moins de huit ans après leur installation, les clôtures qui devaient servir à protéger les automobilistes des collisions avec le gros gibier sont en piteux état, du moins à certains endroits.

«Elles avaient déjà commencé à tomber l’an dernier, mais c’est encore pire depuis ce printemps. Des clôtures sont par terre et, à d’autres endroits, les barrières sont carrément défaites. La preuve, c’est qu’on voit de plus en plus régulièrement des orignaux sur ou en bordure de la route, là où il y a pourtant des clôtures», explique Mme Bujold, qui n’entend pas à rire.

«C’est choquant, car ma fille s’est démenée pour les avoir en place afin d’éviter que des automobilistes vivent le même drame qu’elle et là on a laissé la situation se dégrader au point où ce n’est plus du tout sécuritaire. En fait, c’est pire puisque ça donne un faux sentiment de sécurité à ceux qui roulent dans ce secteur», dit-elle, ajoutant qu’elle doit emprunter cette route soir et matin.

«C’est très émouvant pour moi de passer tous les jours devant ces clôtures et de les voir dans un aussi mauvais état, de voir qu’on n’a pas pu les entretenir convenablement afin d’éviter qu’un accident comme celui de ma fille se reproduise. Est-ce qu’on attend qu’un nouvel accident survienne?», questionne-t-elle.

Certaines clôtures à animaux sauvages installées dans le secteur du Lac Duff non loin de Campbellton sont carrément au sol. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Certaines clôtures à animaux sauvages installées dans le secteur du Lac Duff non loin de Campbellton sont carrément au sol. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Certaines clôtures à animaux sauvages installées dans le secteur du Lac Duff non loin de Campbellton sont carrément au sol. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Réparations en vue

Interpellé sur la question, le député-ministre du Restigouche-Ouest, Gilles LePage, a dit être bien au fait du dossier et a tenu à se faire rassurant, notant que des réparations seront effectuées sous peu.

«Ce que nous avons fait jusqu’à présent, c’est l’évaluation des dégâts et nous avons préparé un appel d’offres par rapport à ce qui a été constaté. L’appel d’offres devrait sortir d’ici quelques jours et les correctifs seront apportés dès que l’entrepreneur sera choisi. Chose certaine, ce dossier est une priorité, même une urgence, pour nous», a indiqué le ministre.

Sans se compromettre sur l’ampleur des travaux devant être réalisés ou sur leur durée, M. LePage espère que le tout sera en place avant l’automne.

D’ici à ce que les travaux aient lieu, ce dernier invite néanmoins la population à la plus grande prudence.

«On a encore subi un décès sur nos routes la semaine dernière (entre Charlo et Dalhousie) en raison d’une collision avec un orignal. Il y a beaucoup de bêtes sur nos routes et les automobilistes sont nerveux, avec raison. J’encourage les gens à signaler les observations et les collisions, car, malheureusement, ce sont les chiffres qui parlent», souligne-t-il.

Selon ce dernier, il n’y a pas de pourparlers pour le moment quant à une éventuelle hausse du nombre de kilomètres de clôtures dans la région, sinon les travaux actuellement en cours dans le secteur de Belledune où l’on s’affaire à remplacer les anciennes clôtures électriques (obsolètes depuis des années) par des clôtures standards.