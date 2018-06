C’est au N.-B. que l’essence est la moins chère au pays

Après quatre semaines consécutives de baisses des prix à la pompe, une hausse est prévue cette semaine. Le litre de sans-plomb atteindra ainsi un niveau presque 25 cents plus élevé qu’à pareille date, l’an dernier.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données de contrats à terme du marché NYMEX laissent prévoir une hausse d’un cent le litre.

Dan McTeague, analyste pétrolier chez Gasbuddy, prédit pour sa part une hausse de deux cents le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service avec livraison est de 126,9 cents le litre.

La semaine du 22 juin 2017, le prix maximum était de 104,3 cents le litre. Le propriétaire d’un véhicule ayant un réservoir d’essence de 50 litres paiera donc 11,75$ de plus pour faire le plein que l’an dernier.

Selon M. McTeague, une décision récente de l’Organisation des produits exportateurs de pétrole (OPEP) entraînera les prix à la hausse.

«La menace d’une guerre mondiale du commerce est passée au second plan cette semaine par rapport aux réunions importantes de l’OPEP, vendredi. Les pays membres de l’organisation ont décidé d’augmenter la production de pétrole de seulement 600 000 barils par jour, ce qui est beaucoup moins que la hausse de la demande mondiale. La décision a fait hausser le prix du pétrole brut de 5%. Les produits raffinés ont haussé de 2 cents le litre, avec d’autres hausses possibles à l’horizon.»

«La décision a lieu alors que la demande en Amérique du Nord atteint son maximum avec la fête du Canada et le Independence Day américain. Le prix moyen au pays pourrait atteindre les 134 cents le litre, samedi et dimanche.»

Mardi avant-midi, les prix d’essence dans le sud de la province étaient d’environ 123 cents le litre. Dans le nord, où s’applique un frais de livraison de 3 cents le litre, ils se situent à environ 126 cents le litre.

Le prix moyen de l’essence au Nouveau-Brunswick est de 124,1 cents le litre, ce qui est la moyenne la plus basse parmi toutes les provinces. La moyenne nationale est de 131,9 cents le litre, et les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique (140,6 cents le litre en moyenne).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.