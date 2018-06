Des prix du crabe records cette année

Face à une baisse généralisée du crabe des neiges disponibles sur les marchés, le prix du crustacé a grimpé de 20% comparativement à l’an dernier. Il a atteint un niveau 56% plus élevé que la moyenne des cinq dernières années.

La firme d’analyse de l’industrie alimentaire Urner Barry affirme que le crabe de 5 à 8 oz du golfe du Saint-Laurent et de Terre-Neuve-et-Labrador a atteint un prix de 9,10$ à 9,15$ la livre.

Il y a à peine cinq semaines, la même firme annonçait que les prix avaient atteint un niveau record de 8,75$ à 8,90$ la livre.

Avec des prix aussi élevés, les observateurs de l’industrie remarquent un changement dans la relation entre les fournisseurs et leurs clients.

«En temps normal, ce sont les acheteurs qui appellent les fournisseurs à la recherche de crabe. Mais à l’heure actuelle, on voit plutôt les vendeurs qui appellent leurs clients afin de les convaincre d’acheter leur produit», peut-on lire dans un article de Seafoodnews, une filiale de Urner Barry.

Les auteurs du texte, John Sackton et Janice Schreiber, ajoutent que l’usage du crabe des neiges est à la baisse dans les buffets de crabe traditionnel, et que les restaurateurs en achètent en moins grande quantité.

Ils affirment que la demande est habituellement à la baisse en juin, mais que l’offre plus faible pourrait créer plus de stabilité au niveau des prix. Ils mentionnent tout de même qu’à plus de 9$ la livre, le prix du crabe des neiges semble avoir atteint sa limite.