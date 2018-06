EXCLUSIF – Richard Losier a dû affronter une tempête parfaite

Près de 140 postes au total sont vacants chez Ambulance NB et au Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick. Medavie, l’entreprise privée gestionnaire de ces services, fait le point sur la situation avec l’Acadie Nouvelle.

Depuis le 1er janvier, le Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick est administré par Medavie, une entreprise du secteur privé sans but lucratif.

Le même organisme gère Ambulance NB depuis 2007.

Le 1er janvier, Richard Losier est entré en poste. Il est le président des services de santé pour Medavie. Son travail est de gérer le Programme extra-mural et Ambulance NB. L’Acadie Nouvelle l’a rencontré.

Au cours des six derniers mois, les 700 employés de l’extra-mural ont été transférés chez Medavie. Avant ce processus, certains craignaient la transition et de perdre leur poste. Plusieurs ont fait le choix de quitter le navire.

«Les 12 mois avant le 1er janvier, il y avait eu énormément de manque de communication. Les gens avaient donc peur. Il y avait toutes sortes de rumeurs comme quoi ils allaient perdre leur emploi et qu’il y aurait des compressions. Il y a plein de choses qui ont été dites qui n’étaient pas vraies. Les professionnels n’ont pas tenté leur chance. Ils ne savaient pas. Avec le manque d’information, beaucoup ont quitté», avance M. Losier.

Résultat, le manque de personnel était criant, comme ailleurs dans le système de santé. La situation semble maintenant se stabiliser.

«Au début janvier, quand j’ai commencé comme président, il y avait à peu près de 80 à 90 postes vacants. À la fin mai, on en avait à 40. Donc, ça’ diminué au-delà de 50% en moins de six mois. C’est très encourageant», se félicite le gestionnaire.

250 employés en moins

Si la situation semble s’améliorer rapidement du côté de l’extra-mural, chez Ambulance NB, on cherche toujours à pourvoir près de 100 postes. En 2007, quand Medavie a reçu le mandat d’administrer le service ambulancier de la province, il manquait 250 employés selon les dires de M. Losier.

«Au cours des années, on a eu des gens qui prennent leur retraite et qui changent de carrière. Là, on est rendu avec 90 à 100 postes vacants dans la province», précise-t-il.

Le manque de personnel entraîne son lot de problèmes. M. Losier ne nie pas les listes d’attente et les refus de patients à l’extra-mural en raison d’un effectif insuffisant. Il rappelle cependant que ça existait bien avant.

Il en connaît sûrement quelque chose, car il a dirigé le programme pendant deux ans avant sa privatisation.

«Ce n’est pas une pratique nouvelle. Ça existe depuis longtemps. Je peux te le dire parce que j’étais de l’autre bord de la clôture, ça ne fait pas si longtemps.»

«Du travail de partenariat»

Une plus grande collaboration est cependant née de la privatisation des services paramédicaux et de l’extra-mural, selon Medavie.

«Il y a du travail de partenariat qui n’était pas là avant qui aurait peut-être dû l’être avant. Il y a maintenant des réflexes. Par exemple, en janvier, il y a eu un incident, une tempête dans le Nord-Est. L’extra-mural ne pouvait pas se rendre. Il n’y avait pas de contact avec le patient. Ils ont contacté Ambulance NB et ils ont envoyé quelqu’un avec un véhicule qui pouvait se rendre.»

Pour que ce travail se poursuive, il faudra toutefois plus de personnel. Une campagne de recrutement sera lancée prochainement. D’ici deux ans, les dossiers de l’extra-mural seront aussi informatisés pour faciliter la collaboration entre les deux services.

Tout est fait pour «respecter» la loi

Le président des services de santé de Medavie au Nouveau-Brunswick, Richard Losier, reconnaît qu’il y a encore du chemin à faire en en ce qui a trait au respect de la Loi sur les langues officielles chez Ambulance NB.

«On a encore du travail à faire, c’est certain. Ce n’est pas un travail qu’on néglige. C’est un travail qu’on prend très au sérieux. On va mettre toutes les chances de notre côté pour que ce soit une réussite», a confié M. Losier à l’Acadie Nouvelle.

Afin d’honorer ses engagements envers la Loi sur les langues officielles, un travailleur paramédical sur deux doit être bilingue chez Ambulance NB. Medavie soutient que tout est fait pour «respecter» la loi, mais que la tâche n’est pas simple.

«C’est difficile. Ce n’est pas à tous les endroits. Il ne faut pas oublier, il y a les vacances, les maladies, des facteurs qui, comme dans n’importe quelle institution, rendent la tâche la plus difficile.»

Maintenant que plus d’établissements offrent la formation de travailleur paramédical en français, dont les CCNB de Campbellton et de Saint-Quentin, Ambulance NB espère procéder à plus d’embauches afin de pallier au problème.

En janvier, 33 travailleurs ont été embauchés et 20 autres ont été recrutés ce mois-ci. En décembre, le service ambulancier espère pouvoir offrir un emploi à 40 travailleurs paramédicaux.