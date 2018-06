Le vieillissement de la population devrait faire augmenter considérablement le nombre de cas de cancer au Nouveau-Brunswick d’ici à 2030. C’est ce que révèle un rapport provincial publié mardi.

Dans son quatrième rapport sur le cancer, le Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick – une division du ministère de la Santé – présente un portrait approfondi de cette maladie de 2007 à 2013.

Ses auteurs se sont notamment servi des données dont ils disposaient pour tenter de prédire l’évolution du nombre de nouveaux cas si les tendances actuelles se poursuivent.

Les nouvelles ne sont pas très bonnes

«D’ici 2030, on prévoit 7128 nouveaux cas de cancer au Nouveau-Brunswick, soit une hausse de 50,6% par rapport aux chiffres réels de 2013», lit-on dans la conclusion du rapport.

Cela fera en sorte que «le fardeau du cancer au Nouveau-Brunswick se fera de plus en plus lourd.»

Le vieillissement de la population sera l’un des facteurs qui expliqueront probablement cette hausse. Comme on le répète souvent, le Nouveau-Brunswick est la province ayant la plus grande proportion d’aînés au pays. Et le cancer a tendance à frapper les personnes plus âgées.

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, le conseiller médical du Réseau du cancer du N.-B., le Dr S. Eshwar Kumar, explique que lui et ses collègues n’ont pas voulu être alarmistes en faisant cette prédiction pourtant assez préoccupante.

Ils ont simplement voulu présenter toute l’information nécessaire afin que les élus et les fonctionnaires puissent réfléchir à ce qui se profile à l’horizon pour la province.

«Je ne crois pas que l’on tire la sonnette l’alarme, mais on présente les faits, on présente les prédictions afin que notre province, notre communauté et notre système de santé puissent se préparer comme il le faut.»

Une chose est claire, selon lui; le système de santé va devoir gérer un nombre grandissant de patients atteints de cancer au cours des prochaines années.

Il est donc le temps, dès maintenant, de revoir nos façons de faire pour être à la hauteur lorsque les conséquences du vieillissement frapperont le système de santé de plein fouet, dit-il.

«Je pense que ce qui est important, c’est de regarder le modèle de livraison. Le modèle actuel n’est pas nécessairement ce dont on aura besoin à l’avenir. On doit regarder vers l’avenir et nous demander comment fournir les soins pour répondre aux besoins.»

Selon le Dr Kumar, on doit aussi saisir l’occasion de tenter d’influencer les tendances afin de réduire le nombre de nouveaux cas de cancer au cours des prochaines années, avec des efforts de prévention et de détection.

«Nous remportons des batailles, mais nous n’avons pas encore gagné la guerre»

En plus de cette prédiction sur l’évolution de la prévalence du cancer dans la province, le rapport présente un portrait très détaillé de la maladie de 2007 à 2013 (en comparaison avec la période de 2002 à 2006).

Selon ses auteurs, les taux d’incidence normalisés selon l’âge (une mesure plus significative que les taux bruts) pour tous les types de cancer confondus sont demeurés stables. Une légère hausse a été constatée, surtout chez les femmes.

Quant aux taux de mortalité normalisés selon l’âge, ils ont diminué pour tous les types de cancer confondus. Une baisse a été constatée à la fois chez les hommes et chez les femmes.

«En d’autres mots, le taux par 100 000 (personnes) a diminué un peu, mais parce que la population vieillit, on voit plus de cas de cancers. La majorité des cancers, tant chez les hommes que chez les femmes, a tendance à arriver après l’âge de 60 ans», affirme le Dr S. Eshwar Kumar.

«Cela s’explique par le fait que l’on détecte les cancers plus tôt et que les traitements sont beaucoup mieux. C’est probablement une combinaison des deux. (…) Nous remportons des batailles, mais nous n’avons pas encore gagné la guerre.»