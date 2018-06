Nouveau pont de Lamèque-Shippagan: le tracé présenté à la population

Le pont de Lamèque-Shippagan relève d’une grande importance pour la vie socio-économique de la région. C’est le constat principal d’une nouvelle étude réalisée par Maurice Beaudin, professeur d’économie à l’Université de Moncton, campus de Shippagan.

L’étude a été commandée par le comité du pont Lamèque-Shippagan. Plus de 200 personnes ont assisté à son dévoilement lundi soir à Lamèque.

Construit en 1959, le pont-levis a dépassé sa durée de vie normale, affirme Maurice Beaudin. Le gouvernement provincial a confirmé son intention de construire un nouveau en 2022. Le pont demeure le seul lien routier entre les îles Lamèque et Miscou par la terre ferme. Quelque 8000 véhicules l’empruntent chaque jour, dont plus de 400 véhicules lourds.

«On réalise depuis des années que le pont est vétuste. Il ne répond plus aux besoins. On maintient la sécurité juste pour dire qu’on le fait, mais ce n’est pas du tout évident. Lorsqu’un autobus croise un camion dans la courbe sur le pont, c’est dangereux», analyse Maurice Beaudin.

Plusieurs secteurs économiques des îles dépendent sur le pont pour le transport de produits. Par exemple, la valeur des débarquements de fruits de mer s’est élevée, en moyenne, à 144 millions$ entre 2015 et 2017. En 2017, 26 millions de livres de matière première destinée aux usines de transformation de fruits de mer ont transité par le pont.

Quant à l’industrie de la tourbe, entre 6000 et 8000 voyages de produits ont lieu chaque saison.

«On parle de milliers de camions de transport qui acheminent des produits de part et d’autre. Par exemple, l’usine à Sainte-Marie-Saint-Raphaël transforme le crabe. La plupart du crabe est débarqué à Shippagan et parfois à Lamèque. Quand c’est à Shippagan, les camions doivent traverser le pont.»

De nombreuses personnes provenant des quatre coins de la Péninsule acadienne traversent également le pont chaque jour pour se rendre au travail ou à l’école. Un peu moins de la moitié des élèves de l’école Marie-Esther à Shippagan proviennent des îles Lamèque et Miscou, tout comme 19 membres du personnel sur 68. Cela représente 3700 trajets en autobus durant l’année scolaire.

«Il y a un va-et-vient important pour les travailleurs, que ce soit au niveau des usines, les commerces, l’hôpital, l’école. Il y a beaucoup de travailleurs qui vivent ailleurs et qui voyagent quotidiennement sur le pont.»

Malgré ce va-et-vient constant, l’état actuel du pont compromet la sécurité, croit M. Beaudin.

Plusieurs incidents ont eu lieu au cours des dernières années qui ont bloqué la circulation pendant plusieurs heures.

«La fluidité du transport des personnes et des marchandises dans les deux sens du pont est déjà compromise et elle le sera de plus en plus au fil des ans étant donné l’âge avancé de la structure.»

Plusieurs étapes à franchir

Le tracé proposé par le comité du pont Lamèque-Shippagan. – Gracieuseté

Il reste encore plusieurs étapes à franchir avant la construction du pont en 2022.

«L’objectif est agressif, mais réaliste», admet Éric Boudreau, ingénieur au ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick.

Un montant de 250 000$ a été prévu dans le budget provincial de 2018-2019 pour entamer l’étude d’impact environnemental et identifier de potentiels tracés. Pour l’instant, un tracé est privilégié par le comité du pont. Une extrémité du pont se trouverait à l’extérieur du centre-ville de Shippagan, près des limites du DSL de Pointe-Sauvage. L’autre extrémité resterait la même du côté de l’île Lamèque.

«On se donne un an pour confirmer que c’est le bon endroit et qu’il est possible de construire une structure à cet endroit», explique Éric Boudreau. «On espère qu’on va pouvoir commencer à identifier les terrains l’an prochain. Ce processus prend 18 mois lorsqu’il est enclenché.»

Les prochaines étapes majeures sont liées à l’environnement.

«On se réserve une saison pour identifier de potentielles ressources naturelles rares et pour voir s’il y aurait des sites archéologiques sur le chantier. Une fois que c’est fait, on peut préparer nos soumissions pour notre l’étude d’impact environnemental. Cette étape prend de 18 à 24 mois. Ça nous amène pas mal à 2022.»