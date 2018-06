Nouvelle église à Bas-Caraquet: Lucie LeBouthillier lance un cri du coeur à Mgr Jodoin

Bas-Caraquet aura une nouvelle église. C’est qu’a annoncé mardi matin Mgr Daniel Jodoin du diocèse de Bathurst. Reste maintenant à déterminer dans quelle forme la structure sera rétablie.

Selon les dires de Lucie LeBouthillier, président du comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet, Mgr Jodoin aurait l’intention de jeter les restes du lieu de culte à terre et de repartir à neuf. Chose qu’elle déplore énormément.

«S’il vous plaît, Mgr Jodoin, respectez le deuil de notre population avant d’aller faire des déclarations intempestives que vous allez détruire la structure de la seule église en pierre toujours debout», plaide-t-elle dans un communiqué envoyé aux médias.

Selon elle, la préservation de l’édifice est primordiale.

«À ce que nous sachions, Mgr Jodoin n’est pas expert en maçonnerie et le comité non plus», dénonce-t-elle.

À son avis, ce sera plutôt aux experts à se prononcer sur l’état de la structure à la suite du violent incendie qui l’a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi.

«Est-ce qu’on pourrait même imaginer bâtir à l’intérieur (des murs restants), se questionne-t-elle? Ou faut-il accepter de faire un deuxième deuil et de jeter le tout dans un tas de pierres?»

Mme LeBouthillier donne l’exemple de l’église de Saint-Boniface, au Québec pour appuyer ses propos.

Néanmoins, elle est consciente qu’il sera impossible de reconstruire l’église comme elle l’était avant.

«Nous sommes déterminés à sauver ce qui reste, si c’est réalisable.»

C’est un véritable cri du coeur que lance Lucie LeBouthillier à Mgr Jodoin.

«Nous demandons donc à Mgr Jodoin de nous laisser le temps de faire notre deuil et d’étudier sérieusement toutes les avenues avant de prendre des décisions sur la structure encore debout.»

Le diocèse souhaite conserver un souvenir

Joint par l’Acadie Nouvelle, Mgr Jodoin affirme avoir réagi en connaissance de cause.

«Les ingénieurs, les architectes et les assureurs nous ont dit que c’est impossible de reconstruire avec la structure restante. De toute façon, la nouvelle église sera plus petite et donc les dimensions actuelles ajoutent une complexité à la chose. On ne peut pas construire une petite maison dans une plus grande», dit-il en guise d’analogie.

Cependant, Mgr Jodoin n’a jamais eu la moindre intention de se débarrasser des rebuts de l’église.

«C’est impossible de ne conserver que les murs, mais on s’est fait dire que l’on pourrait réutiliser les pierres pour la nouvelle construction. On pourrait aussi faire un monument avec le clocher. C’est important pour les gens de la communauté de garder un souvenir.»

Mgr Jodoin ajoute que la nouvelle église sera construite en fonction des besoins de la communauté. Il indique aussi que les gens ne veulent plus de marche pour entrer dans l’édifice ce qui rend la tâche de préservation encore plus difficile.

Somme toute, les prochaines étapes seront cruciales dans le processus de reconstruction.

«Je crois que c’est envisageable pour le printemps prochain. Mais les assureurs doivent évaluer les dégâts et le terrain qui pourrait être contaminé. Il y aura plusieurs étapes. Nous rencontrerons les gens en temps et lieu pour déterminer la suite», indique Mgr Jodoin.

Serge Cormier solidaire

Par ailleurs, le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a tenu à offrir son support à la communauté, qualifiant de «difficiles» les moments que les gens de la région vivent.

À savoir si le gouvernement peut offrir un support monétaire pour la reconstruction, il affirme douter de cette possibilité. Il précise néanmoins qu’il va consacrer beaucoup d’effort à voir quelles options sont possibles.

«Je n’ai pas de connaissance de programme comme tel pour reconstruire les églises, mais il y a peut-être autre chose au niveau du Patrimoine à regarder. C’est mon devoir de regarder si quelque chose peut être fait à ce niveau-là.»