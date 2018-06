Relais pour la vie: une nage à défaut d’une marche à Tracadie

En raison du faible taux de participation, il n’y aura pas de Relais pour la vie cette année à Tracadie.

La Société canadienne du cancer avait lancé un cri du coeur l’an dernier pour inciter la population à s’impliquer davantage.

«Nous avions dit qu’il faudrait y avoir plus d’équipes et plus de gens qui participent à l’événement. Les gens s’impliquaient dans la collecte de fonds, mais personne ne venait à l’événement», explique Caroline Roy, coordonnatrice d’événement.

Néanmoins, il y aura tout de même une campagne de collecte de fonds du côté de Tracadie.

L’organisme concentre ses efforts pour l’organisation de l’événement Nager pour l’espoir, en place depuis maintenant cinq ans.

«Nous avons avisé les équipes (qu’il n’y aurait pas de Relais pour la vie) et nous leur avons indiqué que l’argent recueilli sera versé à Nager pour l’espoir.»

La nage aura lieu le 4 août. L’événement consiste en une équipe de 20 nageurs qui se diviseront une distance totale à franchir de 100 km.

«Le format est libre aux nageurs. Au moment de l’inscription, ils peuvent indiquer vouloir faire un certain nombre de kilomètres. Certains en feront cinq, d’autres en feront un ou deux», précise Mme Roy.

Depuis 2003, la région de Tracadie a amassé la somme de 1 097 632 $ au Relais pour la vie.

Le maire Denis Losier n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de l’Acadie Nouvelle.