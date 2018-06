Transfert des services extra-muraux vers Medavie: une décision qui ne passe pas

Près de sept mois après son entrée en vigueur, le transfert des services extra-muraux vers Medavie, un organisme privé sans but lucratif, ne fait pas encore consensus. Le Réseau de santé Vitalité s’oppose toujours à cette décision.

Bien que les rapports entre le conseil d’administration du Réseau Vitalité et le ministre de la Santé, Benoît Bourque, demeurent cordiaux, le conseil n’est pas sur le point de lâcher le morceau.

«Nous étions convaincus que les services du Programme extra-mural étaient mieux sous l’égide du Réseau Vitalité. Ceci étant dit, près de six mois après, on ne change pas d’idée. Mais il faut continuer à vivre, à travailler et à offrir des soins de qualité», soutient Gilles Lanteigne, PDG du Réseau Vitalité.

Le conseiller Jean-Marie Nadeau a notamment abordé la question avec le ministre Bourque, mardi après-midi, lors de l’assemblée générale annuelle du réseau Vitalité, qui s’est tenue à Tracadie.

Le gouvernement provincial n’a pas l’intention de changer son fusil d’épaule à cet égard, mais ses décisions ne sont pas ancrées dans une idéologie qui préconise la privatisation des services publics à tout prix, affirme le ministre Bourque. Sa décision récente de faire marche arrière dans le dossier de la privatisation de certains services non médicaux dans les hôpitaux en est une preuve, dit-il.

«Je pense que le gouvernement a démontré qu’on ne tient pas mordicus à la privatisation. On l’a démontré avec nos actions récentes. Le but ici est de voir comment nous pourrions mieux servir la population. Je pense que (le transfert du Programme extra-mural) est encore la bonne approche.»

L’Acadie Nouvelle a également abordé la question de la privatisation lors d’une récente rencontre éditoriale avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, vendredi.

Selon Brian Gallant, son gouvernement a accepté de transférer le Programme extra-mural et la ligne Télé-Soins 811 à Medavie à la suite de la Révision stratégique des programmes, un exercice mené il y a quelques années.

«Ce n’était pas quelque chose d’ancré dans l’idéologie du tout. C’était une question de pragmatisme. Lors de la Révision stratégique des programmes, on nous a proposé des solutions et des recommandations. Il y a plusieurs choses qui nous ont été suggérées qui pourraient être faites par le privé, mais on a dit non. On s’est dit que ça n’avancerait pas les priorités des gens. Dans quelques cas, on s’est dit que ce serait bien.»

Selon lui, le vieillissement de la population est ce qui a entraîné son gouvernement à trouver un terrain d’entente avec Medavie. Près de 20% de la population du Nouveau-Brunswick est âgée de 65 ans et plus. Si la tendance se maintient, ce nombre va continuer de grimper.

«Il va y avoir une demande accrue pour les soins à domicile», prédit Brian Gallant.

«Les coûts vont continuer à augmenter, mais avec les changements, on sera mieux capable de mitiger les coûts.»

Brian Gallant rappelle que l’entente entre la province et Medavie prévoit plusieurs balises pour encadrer l’organisme privé.

Medavie peut toucher à des primes pouvant s’élever à 1,8 million $ s’il parvient à réduire le délai entre l’inscription d’un nouveau patient au Programme extra-mural et la première visite à domicile. Il doit aussi augmenter le nombre de visites en général. Medavie doit aussi réduire le nombre de visites à l’urgence de la part des patients de l’extra-mural.

De son côté, le gouvernement continue d’assumer certains coûts comme les salaires et les avantages sociaux des employés, les installations, l’équipement et les médicaments. Le budget s’élève à 74,4 millions $ par année.

Jusqu’à maintenant, Medavie a-t-il été à la hauteur? Brian Gallant veut encore laisser la chance au coureur.

«Il faut donner un peu de temps au projet pour prendre connaissance des statistiques et pour voir si le Medavie sera en effet capable de remplir les conditions.»