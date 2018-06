Un jeune canoteur est porté disparu depuis dimanche

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un canoteur qui est porté disparu.

Dimanche, vers 20h, la police a été avisée qu’un canot renversé avait été trouvé sur le lac Stillwater, à Musquash.

Des recherches sont en cours pour retrouver Devon Breau, âgé de 18 ans, de Musquash. Il mesure 5 pi 9 po et pèse environ 149 livres. Il a les cheveux blond foncé aux épaules et les yeux verts.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un t-shirt gris avec la photo d’un homard sur le devant, un pantalon kaki et des bottes en caoutchouc vert.

La police a retrouvé son véhicule tout-terrain et sa remorque sur la rive.

L’Équipe de recherche et de sauvetage au sol du comté de Charlotte, des pompiers du service des incendies de Musquash et des employés du ministère du Développement de l’énergie et des ressources participent aux recherches.

La GRC a aussi fait appel à un hélicoptère.

Si vous croyez savoir où se trouve Devon Breau, veuillez communiquer avec le Détachement de Grand Bay-Westfield de la GRC au 757-1020.