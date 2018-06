Un terrain de soccer et une cour d’école «synthétiques»

Les joueurs de soccer du Restigouche pourront bientôt prolonger des quelques mois leur saison grâce à l’installation prochaine d’une surface synthétique.

Le Restigouche était l’une des rares régions de la province à ne pas posséder de terrain de soccer synthétique. Grâce à l’implication de plusieurs partenaires financiers, la situation vient de changer. D’ici quelques semaines, des travaux seront entrepris en bordure de l’école Galion des Appalaches.

«Si tout va bien, il sera possible d’y jouer vers le mois d’octobre», indique le directeur de l’école primaire, Marc Pelletier.

Pourquoi un terrain synthétique plutôt qu’un conventionnel? Parce qu’il se draine mieux, ce qui permet de prolonger de plusieurs semaines la saison. Dans ce cas-ci, on parle d’un minimum de deux mois additionnels.

«Ici, la neige s’en va beaucoup plus tard que dans les régions du sud, ce qui fait que nos jeunes ne peuvent profiter des terrains que sur une courte période. Avec ce terrain, on vient leur offrir une plus grande accessibilité», estime Caroline Dinel, présidente du Comité de parents du Galion.

Puis d’un point de vue pratique, la surface synthétique ne se détériore pas au même rythme qu’une surface conventionnelle. Cette surface devrait être bonne pour une vingtaine d’années.

«Ce sont des installations uniques au Restigouche et qui, j’en suis certain, seront profitables à toutes les familles de notre grande région et aideront à la promotion de saines habitudes de vie», a ajouté le député-ministre du Restigouche-Ouest, Gilles LePage.

Est-ce que l’arrivée de cette surface aura un impact sur la compétitivité des équipes de soccer restigouchoises?

«En théorie on peut penser que oui, car les joueurs auront plus de temps de pratique sur le terrain. Cela dit, on a déjà des équipes performantes dans la région, on n’a qu’à regarder les récents succès de nos joueurs aux Jeux de l’Acadie. Ce n’est pas le terrain qui a fait une différence jusqu’à présent, mais l’arrivée de cette nouvelle surface ne nuira certainement pas», a précisé le directeur.

Les différents partenaires financiers étaient heureux d’annoncer aux jeunes joueurs de soccer du Restigouche l’installation prochaine d’un tout nouveau terrain synthétique en bordure de l’école Galion des Appalaches. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Plus qu’un terrain de soccer

Le projet annoncé mardi ne se limite pas qu’au terrain de soccer. C’est toute la cour d’école du Galion des Appalaches qui subira une véritable métamorphose. Des aires synthétiques seront aussi installées pour accueillir des terrains de volleyball, de basketball ainsi que des structures de jeux. On en retrouvera également sous un futur mur d’escalade de l’école.

«En ce moment, on a une belle école neuve, mais on doit admettre que la cour est pas mal vide. On a laissé beaucoup de place à l’imagination des jeunes. D’ici les prochains mois, on va pouvoir meubler tout ça et rendre la vie plus agréable à nos élèves», estime Mme Dinel.

«C’était important pour nous d’avoir une cour d’école moderne, qui répond aux besoins des jeunes et qui est le plus sécuritaire possible», mentionne de son côté M. Pelletier.

Le coût total du projet est estimé à 750 000$. De ce montant, 200 000$ proviendront de la province et 70 000$ du Comité de parent de l’école Galion des Appalaches. La part du lion revient à la congrégation religieuse des Filles Marie-de-l’Assomption avec un don de 300 000$. «Ce sont vraiment elles qui ont donné le botté d’envoi du projet», indique M. Pelletier.

Les structures devraient être prêtes pour la rentrée des classes en septembre.

Parmi les autres donateurs, on retrouve le district scolaire, l’école Galion, les caisses UNI et le Club Richelieu de Campbellton.