Willie O’Ree admis au Temple de la renommée du hockey

Le Temple de la renommée du hockey a ouvert ses portes au gardien Martin Brodeur, au commissaire de la LNH, Gary Bettman, et à Willie O’Ree, le premier joueur noir à avoir joué dans le circuit.

Brodeur, âgé de 46 ans, a remporté la coupe Stanley à trois reprises avec les Devils du New Jersey. Il est admis au panthéon à sa première année d’éligibilité. Il est actuellement le gardien qui totalise le plus de victoires, de blanchissages et de matchs joués dans l’histoire de la LNH.

Depuis qu’il a obtenu le poste en 1993, Bettman a contribué à la croissance de la ligue, qui compte désormais 31 équipes et génère des revenus de 5 milliards $ US.

O’Ree a été le premier joueur noir dans la LNH et devient le troisième à faire son entrée au Temple de la renommée, imitant le gardien Grant Fuhr des Oilers d’Edmonton et la capitaine de l’équipe nationale féminine Angela James.

Évoluant à Boston, il a obtenu quatre buts et 10 mentions d’aide en 45 matchs pendant les saisons 1957-58 et 1960-61 même s’il n’avait qu’une vision de cinq pour cent de son oeil droit. Il est originaire du Nouveau-Brunswick.

Aujourd’hui âgé de 82 ans, O’Ree travaille pour la LNH comme ambassadeur.