Caraquet: le calme est revenu sur le chemin Saint-Simon mais Roland Landry demeure détenu

Roland Landry, 53 ans, est toujours détenu. La question de sa remise en liberté devait être étudiée, mercredi matin, au tribunal de Caraquet. À sa demande, l’audience a été reportée d’une journée. Le quinquagénaire est censé recomparaître jeudi matin.

L’homme domicilié à Saint-Léolin a été arrêté lundi soir. Il est suspecté d’avoir tiré deux coups de feu un peu plus tôt dans la journée, chemin Saint-Simon à Caraquet.

En réponse à cet incident, les forces de l’ordre ont déployé un important dispositif de sécurité. La rue a été momentanément interdite à la circulation. Fusil à la main, des policiers de la GRC ont monté la garde.

Le périmètre de sécurité a été levé aux environs de 21h. La maison où les coups de feu ont été tirés est restée sous surveillance policière toute la nuit. La scène a stupéfié les résidents du chemin Saint-Simon. Deux jours après les faits, le calme est revenu. Mais les esprits restent tourmentés.

Nous sommes retournés sur place mercredi midi. Quand on interroge celles et ceux qui habitent les maisons du chemin Saint-Simon sur ce qui s’est passé lundi soir et comment l’ont-ils vécu, leur embarras est palpable.

Nos questions les dérangent. Personne n’accepte de nous parler ouvertement. Peur de représailles? Certains n’en reviennent toujours pas. Entendre le bruit de deux détonations au cours d’un tranquille début de soirée d’été est inhabituel.

D’autres ne sont finalement pas surpris. Ils souhaitent cependant que le problème soit réglé au plus vite, au lieu de devenir spectateur d’une situation qui s’envenime.

Le calme est revenu chemin Saint-Simon après l’incident de ce début de semaine, mais les esprits restent tourmentés. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard Le calme est revenu chemin Saint-Simon après l’incident de ce début de semaine, mais les esprits restent tourmentés. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Qu’est-il arrivé lundi soir? Nul ne le sait exactement. La plupart supposent un règlement de comptes.

C’est que la maison où Roland Landry a prétendument fait usage d’une arme à feu n’est pas connue pour être un havre de paix.

Son occupant a eu maille à partir avec la justice. Il a été mis en cause dans des affaires de trafic de drogue d’alcool et de cigarettes.

Des riverains du chemin Saint-Simon sont persuadés qu’il continue ses actions illégales.

«De jour comme de nuit, on voit pas mal de voitures aller et venir chez lui. Ça fait des mois que ça dure. Il va falloir que ça cesse», confie un de nos interlocuteurs.

Un autre rapporte avoir entendu les cris d’une femme en détresse. Lundi soir, les policiers ont emmené l’occupant de la maison. Il a regagné son domicile mardi, en début d’après-midi.

Entre racontars et vérités, l’enquête en cours de la GRC permettra de démêler le vrai du faux.