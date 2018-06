Code rouge à Bathurst: «On ne voulait pas faire de mal à personne, juste être cool»

Les représentations sur sentence de Jesse Hudon, qui a plaidé coupable à une des deux accusations qui pesaient contre lui, soit la présentation de faux renseignements, ont débuté ce mardi après-midi au palais de justice de Bathurst. Toutefois, la juge Brigitte Sivret a décidé de reporter l’imposition de la peine au 24 août pour se donner du temps pour arriver à une «décision juste et équitable».

Jesse Hudon, âgé de 18 ans, était présent au Palais de justice de Bathurst, mardi après-midi. C’est le procureur de la couronne, Marc Bourgeois qui a été le premier à prendre la parole pour demander à la juge Sivret d’imposer une ordonnance de non-publication au sujet des témoins et des victimes. Après que sa requête ait été acceptée par la juge, le procureur Bourgeois a présenté la situation qui a amené l’imposition du code rouge et à des mesures préventives dans quatre écoles francophones de Bathurst. Selon lui, le rapport d’impact sur la collectivité est significatif.

«On parle de plusieurs centaines d’élèves et de membres du personnel qui ont dû se cacher pour une période de deux heures. Certaines personnes ont dû faire leur besoin dans la salle de classe parce qu’elles ne pouvaient pas se rendre aux toilettes.»

Il a eu également une perte financière au niveau des cafétérias des écoles confinées, indique le procureur Bourgeois.

«On demande au tribunal de considérer tous ses facteurs. M. Hudon a plaidé coupable et cela est un facteur important qui a permis d’éviter un procès.»

La couronne a demandé une peine d’emprisonnement avec sursis à purger dans la communauté de six à douze mois. Cette peine sera suivie d’une période de probation de douze à dix-huit mois.

L’avocat de la défense, Luc Roy, a demandé une absolution conditionnelle avec des conditions restrictives.

«Il faut donner une chance au coureur. Je comprends les préoccupations au niveau de l’impact sur la collectivité. On ne minimise pas cela, mais si on prend les faits particuliers pour M. Hudon, il faut lui donner une chance dans la vie.Ce n’est pas une sentence bonbon de lui donner une absolution conditionnelle.»

La juge Brigitte Sivret a demandé à Jesse Hudon s’il voulait s’adresser à la cour.

Celui-ci a dit réaliser les conséquences de ses actions sur la communauté. Il dit qu’il n’a jamais voulu faire de mal à personne.

«C’est difficile de vivre avec tout ça maintenant. Je ne veux pas être vu comme un criminel ou une mauvaise personne. On a pris des photos avec des armes et on n’a pas pensé que ça se rendrait là. J’ai un compte privé sur Instagram qui est suivi par une centaine de personnes. On ne voulait pas faire de mal à personne, on voulait juste être cool.»

Il demeure en liberté conditionnelle sous certaines conditions, dont un couvre-feu de 22h à 6h, en attendant sa sentence prévue le 24 août.

Les faits

La police de Bathurst a reçu le 19 mars une plainte liée à des menaces montrant des individus avec des armes à feu sur les médias sociaux.

Des policiers ont été dépêchés à l’École secondaire Népisiguit et à la Place-des-Jeunes où des mesures de confinement ont été mises en places.

De manières préventives, les deux autres écoles francophones de Bathurst, l’Académie Assomption et la Cité de l’Amitié, ont procédé à un confinement sécuritaire à l’intérieur.

Trois jeunes ont été arrêtés en lien avec ces évènements. La force policière de Bathurst, en collaboration avec la GRC, a procédé à une perquisition à deux endroits où plusieurs armes à feu ont été saisies.

Les deux autres individus arrêtés ont été relâchés.