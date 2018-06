Edmundston: un premier Marché centre-ville réussi malgré les travaux

Le premier Marché centre-ville d’Edmundston de la saison estivale 2018 a eu lieu tel que prévu en avant-midi, samedi.

Et ce, malgré le fait que quelques heures auparavant et immédiatement par la suite, la rue Court a servi de lien, exceptionnellement dans les deux sens, entre les rues Saint-François, Hill et Chemin Canada pendant la durée des travaux de plus d’une semaine visant à sceller la surface de béton de l’intersection Emmerson, Canada et Saint-François.

Malgré le fait que la circulation a été perturbée au centre-ville, bien des gens ont quand même bravé les inconvénients pour profiter de la tenue du premier Marché extérieur de la saison estivale pour renouer avec cette activité qui se déroulera le samedi matin tout au long de l’été, rue Court, à la hauteur du parc Place-de-l’Hôtel-de-ville.