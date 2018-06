Incendie de l’église: la police n’écarte aucune hypothèse

La cause de l’incendie qui a complètement ravagé l’église de Bas-Caraquet demeure toujours un mystère. La GRC poursuit son enquête et toutes les thèses sont à l’étude, informe le sergent Stéphane Blanchard.

La police attend toujours le rapport du prévôt des incendies.

«Nous sommes en plein milieu de notre enquête. On espère pouvoir faire une mise à jour la semaine prochaine.»

Alors que la possibilité d’un bris électrique avait été évoquée dimanche par les pompiers de Caraquet/Bas-Caraquet, tous les scénarios potentiels sont actuellement à l’étude, dit le sergent Blanchard.

«Que ce soit un bris électrique, un accident ou un incendie criminel, on examine toutes les possibilités, mais je ne peux pas dire que c’est une chose plus qu’une autre. On ne regarde pas à une chose spécifique en ce moment.»

Les ruines de l’église de Bas-Caraquet. – Acadie Nouvelle: David Caron Les ruines de l’église de Bas-Caraquet. – Acadie Nouvelle: David Caron Les ruines de l’église de Bas-Caraquet. – Acadie Nouvelle: David Caron

À lire aussi: Des citoyens sous le choc



À lire aussi: «On a tous poussé un cris d’horreur»