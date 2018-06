La Great Race à Moncton: quand l’histoire nous rattrape et… nous dépasse!

Une prestigieuse course de voitures antiques s’arrêtera à Moncton ce vendredi. Pour la première fois de son histoire, la Great Race fait escale au Canada.

La Great Race est une course d’endurance opposant 150 voitures et leur équipe. Le départ a été donné à Buffalo, dans l’État de New York, le 23 juin. Les pilotes doivent traverser la frontière pour la première fois le vendredi 29 juin à Rothesay pour arriver/ en après-midi à Moncton.

Ce sont les organisateurs du grand rendez-vous de l’automobile de Moncton, l’Atlantic National, qui ont réussi à attirer cette grande course une semaine avant leur festival.

«C’est un événement très prestigieux et très compétitif où des voitures de très grande valeur et très rares coursent de Buffalo (New York) jusqu’à Halifax. C’est la première fois qu’ils viennent au Canada parce que l’Atlantic National est un commanditaire cette année», a précisé Bill Doherty, président du comité organisateur.

Les voitures inscrites à la Great Race sont des morceaux de l’histoire automobile. Au moins l’une des bagnoles est centenaire (1917), la Peerless Green Dragon. On y retrouve par exemple un Ford Model A produite entre 1927 et 1931.

«Il y aura des voitures qu’on n’a jamais vu et qu’on ne verra jamais à nouveau», s’exclame M. Doherty.

Les bolides seront exposés près du sentier Riverain au centre-ville de Moncton de 15h à 22h, ce vendredi. Il y aura des marchands sur place et des musiciens locaux monteront sur scène. Il faut donc s’attendre à des fermetures de rue dans le secteur.

«Nous invitons tous les propriétaires de voiture à exposer leur voiture au centre-ville. Nous allons avoir un car show au centre-ville vendredi à partir de 15h.»

Les pilotes de la Great Race s’arrêteront pour la première fois à Moncton. – Gracieuseté: Great Race

Ce sera un avant-goût de ce qui attend les amateurs de voitures la semaine prochaine puisque le mercredi 4 juillet, le 17e Atlantic National débutera ses quatre jours de festivités autour de l’automobile. Plus de 600 voitures seront en montre au parc Centenaire.

Une centaine de bagnoles seront aussi exposées sur la rue Main le vendredi (6 juillet) où plus de 20 000 spectateurs sont attendus. Chilliwack montera sur scène devant l’hôtel de ville. Le spectacle débute à 18h.

Au total, les activités de l’Atlantic National attirent 125 000 festivaliers chaque année. Pour assurer le succès de l’événement, les organisateurs essaient d’apporter du nouveau chaque année, mais cela devient une tâche de plus en plus ardue.

«C’est très difficile. Il y a beaucoup de travail à faire pour organiser tout ça. Ça nous prend 16 mois afin de pouvoir organiser l’événement. Il faut réaliser que nous sommes seulement six bénévoles qui organisent l’Atlantic National. Nous ne sommes pas payés. Nous le faisons tout simplement pour la région.»

Cette année de grande vedette de l’industrie seront du spectacle, dont Amanda Martin de l’émission Iron Resurrection et le pilote de course Andrew Comrie-Picard. De plus, TSN tournera une émission de Mortoring TV lors du festival.