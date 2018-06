Maladie de Lyme: le nombre de cas d’infections explose au Nouveau-Brunswick

Les tiques sont de couleurs et de tailles variables, on les retrouve principalement l’été, dans les régions tempérées, à proximité des aires boisées. - Archives

La tique à pattes noires, responsable de la propagation de la maladie de Lyme, poursuit sa progression au Nouveau-Brunswick.

De 2012 à 2016, on dénombrait en moyenne sept cas confirmés en laboratoire par an. Le bureau du médecin-hygiéniste a enregistré 29 nouvelles infections en 2017, une forte hausse par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.

«En 2018, on s’attend à ce que le nombre de cas signalés soit équivalent», affirme Paul Bradley, porte-parole du ministère de la Santé.

La contamination s’effectue principalement par les morsures des tiques à pattes noires, qui est lui-même contaminé lorsqu’il mord un animal contaminé; que ce soit un oiseau ou bien un rongeur.

Les tiques sont de couleurs et de tailles variables, on les retrouve principalement l’été, dans les régions tempérées, à proximité des aires boisées.

On estime qu’environ une sur dix serait porteuse de la bactérie.

L’insecte s’attache à la peau d’un humain qui s’est frotté à de la végétation, il doit rester accroché à une personne pour plus de 24 heures pour l’infecter de la maladie de Lyme.

Les spécialistes évaluent que sa population augmentera d’environ 30% tous les ans en raison des changements climatiques.

«L’aire de répartition des tiques à pattes noires s’étend, souligne Paul Bradley. Les activités de surveillance des tiques à l’échelle nationale indiquent aussi une augmentation du nombre de tiques envoyées pour analyse.»

Lundi, le bureau du médecin-hygiéniste a ajouté le comté de York à la liste des zones à risque pour les tiques à pattes noires. Ce comté s’ajoute à ceux de Charlotte, de Kings, de Saint-Jean, de Westmorland et d’Albert, ce qui représente tout le sud de la province.

«Une morsure de tique peut survenir n’importe où au Nouveau-Brunswick, mais le risque est plus élevé dans les zones où les populations de tiques sont établies», prévient Paul Bradley.

Prévention

Pour prévenir de se faire mordre par une tique, il faut marcher dans le milieu des sentiers lorsqu’on fait une randonnée en forêt et éviter les herbes hautes. Porter des vêtements longs et utiliser des insectifuges peuvent aussi aider.

Après une promenade, il faut inspecter son corps et retirer, avec grande précaution, toute tique avec une pince à échardes.

Si elle n’est pas traitée, la maladie de Lyme, peut causer de violents maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, des troubles cardiaques et neurologiques, et de l’arthrite.

Les symptômes peuvent apparaître entre 3 et 30 jours après la morsure d’une tique. Ils se manifestent souvent par une éruption cutanée en forme de cible autour de la zone de la morsure, par de la fièvre et des frissons, des douleurs musculaires et articulaires et de la fatigue.

Des mesures simples pour éviter des piqûres de moustiques et de tiques

Alors que des milliers de familles s’apprêtent à prendre leurs vacances estivales, le gouvernement rappelle de bien se protéger contre les piqûres de moustiques et de tiques.

Dans une minorité de cas, ces piqûres peuvent mener à des infections et avoir des conséquences sérieuses sur la santé, rappelle le ministère.

Ainsi, le virus du Nil occidental (VNO) et les virus du sérogroupe Californie (VSC) peuvent être transmis à l’humain par le biais d’une piqûre.

Ces virus peuvent atteindre le système neurologique, notamment le cerveau et les méninges.

Pour limiter la reproduction des moustiques, les gens sont invités à éliminer les sources d’eau stagnante, à bien entretenir leurs piscines et les systèmes de filtration, à couvrir les poubelles et installer des moustiquaires sur les réservoirs d’eau de pluie.

Le ministère rappelle également l’importance d’installer des moustiquaires sur les portes et les fenêtres pour empêcher les moustiques d’entrer dans les résidences.

Dans certaines régions du sud du Nouveau-Brunswick, les autorités ont constaté la présence de tiques qui peuvent transmettre la maladie de Lyme.

Dans près de 80%, cette infection se manifeste par une éruption cutanée.

Il faut environ 24 heures avant que la maladie ne soit transmise, de sorte que le fait de retirer la tique dans les heures suivant une piqûre est en soi une méthode de prévention.

Les consignes de base pour éviter les piqûres de tiques sont de rester dans les sentiers lors de promenades en forêt, d’utiliser un chasse-moustiques à base de DEET et d’examiner son corps après une activité extérieure pour vérifier s’il y a présence d’une tique.