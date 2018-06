Un congé de la fête du Canada qui s’annonce chaud et humide

Les gens de l’est du pays devraient s’attendre à une fin de semaine de la fête du Canada étouffante.

Environnement Canada a publié des bulletins météorologiques spéciaux pour les Maritimes et les régions du sud du Québec et de l’Ontario alors qu’une masse d’air chaud et humide provenant du nord du golfe du Mexique se déplace vers l’est du pays.

Selon le prévisionniste, la masse d’air va s’établir en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard ce week-end, apportant des valeurs humidex supérieures à 36 degrés Celsius.

Les valeurs humidex pourraient dépasser les 40 degrés Celsius dans le sud du Québec et pourraient atteindre 45 dans le sud de l’Ontario.

Environnement Canada dit qu’il n’est pas clair quand le temps se refroidira et que la chaleur pourrait persister pendant plusieurs jours.

L’agence indique également que les basses températures de la nuit tomberont seulement autour de 20, fournissant peu de soulagement de la chaleur.