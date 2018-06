Une école «environnementale» verra le jour à Saint-Jacques

La première école publique fondée sur la pédagogie environnementale (Forest and Nature School) dans l’est du pays sera située au Village des Sources ResMaVic, à Saint-Jacques.

Cette école communautaire pourrait accueillir une cinquantaine d’élèves de la maternelle à la 8e année dès septembre 2019. Elle sera accessible dès l’automne 2018 aux écoles qui désirent initier leurs élèves et enseignants à la pédagogie environnementale.

Cette école élémentaire trilingue (malécite, français et anglais) pourrait permettre à la communauté de profiter du site pour y offrir divers services comme de la thérapie par les chevaux, un jardin communautaire et une cuisine communautaire, par exemple.

«Les études démontrent que les enfants fréquentant les écoles en nature (Forest School) sont plus équilibrés, moins malades et ont de meilleures capacités sociales, de concentration, de coordination et d’adaptation. Le niveau de stress diminue instantanément lorsqu’un se retrouve en forêt, imaginez les bénéfices d’y passer ses journées entières. Guidée par les méthodes ancestrales léguées par nos ancêtres, l’école en nature est basée sur le respect de la Terre et des êtres vivants», peut-on lire dans un communiqué.

«Ces écoles se multiplient à travers le monde, mais au Canada très peu sont financées par les fonds publics parce que pour réussir la mise en œuvre d’une école en nature, il faut sortir de notre zone de confort», explique Michelle Thibault, présidente du conseil d’administration.

Gracieuseté

Les membres du conseil d’administration:

Michelle Thibault: Projet Gaia et présidente du conseil d’administration

Joanie Dubé: directrice SARM et vice-présidente

Jovanie Lagacé: CSRNO et secrétaire

Julie Beaulieu: Chambre de commerce, Salon du mieux être et trésorière

Directrices:

Germaine Michaud: Village des Sources Res-Ma-Vic

Kathleen Rice: DSFNO

Martine Marchand: Secrétariat à la Jeunesse d’Edmundston

Natasha Sirois: CCNB

Stéphanie Lebel-Landry: QDMA

Tina Landry: École communautaire St-Joseph

Marie-Pierre Ouellet-Voisine: École Régionale Sainte-Anne

Josée Campeau: CITAPP

Roxanne Lagacé Lang: Service d’aide à la famille

Vanessa Després: Ste Mary’s Academy

Conseiller:

Marc Bossé: Réseau Mieux-être du Nord-Ouest