Une station d’essence, une pizzeria et un café remplaceront la Smurfit-Stone

Un projet de construction, qui comprendra une station d’essence, une pizzeria, un café ainsi qu’un lave-auto dans le stationnement de l’ancienne Smurfit-Stone, a été annoncé mercredi le promoteur Guy Bouchard.

M. Bouchard n’a pas souhaité dévoiler le montant total du projet, mais l’homme affirme que plusieurs millions de dollars seront nécessaires. Il s’attend à ce que les travaux de construction débutent la semaine prochaine.

«On prévoit une ouverture officielle des différentes installations en octobre de cette année. L’intérieur de l’édifice présentera, en image, l’histoire de l’ancienne Smurfit-Stone. Les dessins sont encore en cours d’élaboration. Cette nouvelle station Petro-Canada remplacera celle qui est opérée sur l’Avenue Miramichi.»

Une vingtaine d’emplois créés

Au total, une vingtaine d’emplois incluant ceux de la station Petro-Canada sur l’avenue Miramichi seront créés, indique M. Bouchard.

«On a quatre employés présentement à la station d’essence de l’avenue Miramichi. Le propriétaire et gérant ainsi que les employés seront transférés à la nouvelle station d’essence. Nous allons fermer définitivement l’ancienne station une fois que la nouvelle sera ouverte», de déclarer M. Bouchard.

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, affirme que c’est une excellente nouvelle de voir qu’un projet prenne forme sur une partie du terrain de l’ancienne usine Smurfit-Stone. C’est un important projet de développement qui cadre avec la vision du conseil municipal, souligne le maire Fongemie.

«Cette partie du site de l’ancienne usine Smurfit-Stone n’est pas contaminée et cela a permis d’avancer le dossier dans son ensemble. C’est important d’avoir des projets de développement à l’Est de notre municipalité. Cela permettra la croissance de notre municipalité.»

«Pour le reste des projets qui doivent voir le jour sur les autres terrains du site, on laisse le temps aux gens de faire le travail nécessaire. Je suis optimiste, mais en même temps prudent parce que le dossier nous a déçus plusieurs fois», de souligner le maire Fongemie.

Une station d’essence, une pizzeria et un Café seront construits sur une partie du site de l’ancienne usine Smurfit-Stone. – Acadie Nouvelle: Idrissa Diakité

Fin d’une époque

C’est en 1977 que Gérald Boudreau a ouvert la station d’essence sur l’avenue Miramichi. Plusieurs raisons l’ont motivé à vendre sa station à Petro-Canada.

«Même le temps est venu de me retirer, je vais tout de même accompagner le nouveau propriétaire pendant quelques mois. C’est important de construire une nouvelle station sur un emplacement qui offre plus d’espace et plus de services aux clients.»