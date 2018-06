Moncton: 573 000$ pour améliorer l’aspect esthétique du viaduc ferroviaire du centre-ville

Chaque année, un camion ou un gros véhicule se coince dans le viaduc ferroviaire du CN de la rue Main, à Moncton. La municipalité investira plus d’un demi-million de dollars pour en améliorer la structure, mais pas d’en augmenter la hauteur. - Archives

La ville de Moncton injectera un peu plus d’un demi-million de dollars pour améliorer l’aspect esthétique du viaduc ferroviaire du centre-ville, un des symboles de la municipalité.

Le viaduc construit en 1915 est une propriété du CN. Avec l’ouverture du nouveau complexe au centre-ville qui approche à grands pas, la municipalité cherchait des façons d’améliorer cette structure afin de la rendre plus sécuritaire pour les piétons qui passeront sous le petit pont avant de se rendre au stationnement ou ils ont garé leur véhicule. Il s’agit aussi d’une occasion de rendre le tout plus attrayant.

La municipalité a donc entamé des discussions avec le CN au cours des dernières années afin de l’améliorer. Ce printemps, l’entreprise a accepté d’effectuer des travaux cosmétiques, en réparant craques et morceaux de béton chancelant.

«Plus tôt cette année, ils ont entamé le processus, ce qui est très positif, de réparer et de préparer la façade pour la prochaine étape. C’est maintenant complété. Nous avons un bon partenariat avec eux et nous entretenons un dialogue concernant le projet dont nous parlons aujourd’hui», a expliqué le directeur municipal, Marc Landry.

Le conseil municipal de Moncton a voté, lors d’une réunion extraordinaire, jeudi après-midi, l’octroi d’un contrat d’un peu plus de 573 000$ à Moderne Construction afin de procéder de cette prochaine étape. Ce qui permettra d’améliorer les trottoirs, d’ajouter des lumières, de faire de l’aménagement paysager et de remplacer les rambardes existantes.

Puisqu’il s’agit d’un viaduc ferroviaire encore en utilisation, seules quelques entreprises spécialisées dans ce genre de structures pouvaient participer au processus d’appel d’offres. Seulement deux compagnies ont soumis une proposition.

La municipalité espère que les travaux pourront être exécutés le plus rapidement possible afin de limiter l’impact sur la circulation au centre-ville et de coordonner le tout avec l’ouverture officielle du complexe, prévue en septembre.

Plusieurs pistes de solutions

Chaque année ou presque, des roulottes et des camions-remorques se retrouvent prisonniers de la structure qui n’est pas bien haute. Cela cause généralement plus de dommages au véhicule qu’au viaduc, mais cela effrite néanmoins le béton.

Le conseiller Bryan Buttler craint que toutes ces améliorations soient donc abîmées par un camionneur insouciant.

«Je vois que nous investissons beaucoup d’argent dans ce projet. Ma crainte est que la prochaine fois qu’un conducteur de camion ne remarque pas la signalisation, il réussisse lui aussi à se prendre dans le viaduc», a-t-il indiqué.

Le secteur de l’ingénierie de la municipalité explore plusieurs solutions qui comprennent même l’utilisation de lasers, mais la tâche ne s’avère pas simple puisqu’il est difficile pour un poids lourd de circuler sur la rue Main.

«Nous explorons des pistes de solutions, comme des lasers et des lumières. Le défi est que passé Highfield, il n’y a aucune façon pour un semi-remorque de faire demi-tour sur la rue Main. On doit donc trouver une solution qui les avise avant qu’ils empruntent la rue Main», a expliqué Alcide Richard, responsable de la construction et du design.

Après la fin des travaux, le CN sera toujours responsable de l’entretien de la structure pour qu’elle reste fonctionnelle et que les trains puissent continuer à l’utiliser. Par contre, la municipalité devra entretenir ce qu’elle ajoute: le trottoir, les lumières et l’aménagement paysager, par exemple.