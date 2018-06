Soleil, chaleur et cancer de la peau se pointent le bout du nez

Il fera chaud, très chaud au Nouveau-Brunswick pour le long week-end de la fête du Canada. Le soleil se pointera le bout du nez, mais il faudra faire attention tout en profitant de la belle température. Les cas de cancer de la peau sont en augmentation.

Environnement Canada a émis des bulletins météorologiques spéciaux pour l’ensemble des régions du Nouveau-Brunswick mercredi matin.

«Une masse d’air chaud et humide s’installera sur les Maritimes tard cette semaine et en fin de semaine, occasionnant un indice humidex élevé sur la région.

ertains secteurs pourraient connaître des indices humidex atteignant ou dépassant le seuil d’avertissement de chaleur en fin de semaine et peut-être jusqu’au début de la semaine prochaine», indique le service météo.

Samedi, le mercure pourrait atteindre 30°C par endroits, mais avec l’indice humidex on pourrait ressentir jusqu’à 36°C. Les prévisions laissent aussi présager une tout aussi belle journée dimanche, jour de fête nationale.

Avec de bonnes raisons pour célébrer et passer du temps à l’extérieur, il sera important de bien s’hydrater alors que les températures seront bien au-dessus des normales. Il faudra aussi faire attention aux rayons du soleil. Le cancer de la peau nous guette.

190 morts de 2007 à 2013

Le mélanome de la peau est le septième cancer le plus diagnostiqué au Nouveau-Brunswick. Il compte pour plus de 3% des cas de cancer chez les hommes et les femmes de 2007 à 2013 selon des données du ministère de la Santé.

La très grande majorité des gens qui souffrent d’une telle maladie vont survivre. Plus de 88% des hommes et près de 87% des femmes vont s’en remettre. Cependant, 60 femmes et 130 hommes en sont morts durant la période s’étendant de 2007 à 2013.

En 2015, selon des données de Statistique Canada, 185 nouveaux diagnostics de cancer de la peau avec mélanome ont été faits au Nouveau-Brunswick.

Les cancers de la peau sans mélanome (carcinomes basocellulaires et carcinomes spinocellulaires) sont les plus fréquents au pays et peuvent être pratiquement toujours être traitées. Près de 12 000 Néo-Brunswickois en ont souffert de 2017 à 2013.

La prévention reste la meilleure option

Il ne faut pas passer par quatre chemins pour se protéger des rayons UV du soleil et ainsi réduire ses chances de développer un cancer de la peau. Il suffit de faire appel au gros bon sens, comme l’explique le Dr Alan Spatz, chef du service de pathologie de l’Hôpital général juif de Montréal, professeur et chercheur à l’Université McGill.

«Clairement, il y a un lien qui est parfaitement démontré entre l’exposition aux rayons ultra-violets du soleil et le risque de l’apparition de mélanomes (cancer)», explique le scientifique.

«La première recommandation est vraiment d’éviter l’exposition au soleil, de ne pas s’exposer au moment où le soleil est à son maximum, par exemple entre midi et 15h. Si on le fait, il faut porter un chapeau et mettre un chandail à manche longue», a ajouté le Dr Spatz.

La crème solaire est aussi utile, même si elle a fait l’objet de grands débats. Elle doit cependant être d’un indice élevé, c’est-à-dire avec un FPS de 30 ou plus élevé.

La science a fait d’énormes progrès pour guérir le cancer de la peau, mais la prévention reste encore la meilleure option. Il faut donc consulter son médecin fréquemment, surtout lorsqu’on aperçoit des changements sur sa peau.

«Il faut consulter un médecin régulièrement, par exemple tous les ans, pour monter ses grains de beauté. De toute façon, il faut absolument consulter un médecin lorsque nos grains de beauté changent de couleur, de forme ou de taille et lorsqu’ils commencent à démanger. Là, c’est important de les montrer à son médecin pour qu’il décide s’il faut l’enlever ou non.»

Selon des données de Statistique Canada, les hommes sont moins enclins à se protéger du soleil que les femmes. Parmi les personnes qui passent au moins 30 minutes au soleil, seulement 29% des hommes appliqueront un écran solaire comparativement à 63% des femmes.