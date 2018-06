Tracadie: le 4e Frolic acadien s’annonce endiablé

Avec le légendaire Raymond Savoie, les groupes Marty pis les Roots et Borderline, Brian Kelly et plusieurs autres artistes invités, le 4e Frolic acadien de Tracadie qui début vendredi promet d’être festif à souhait!

Cette année, direction secteur Rivière-à-la-Truite pour ce rendez-vous musical country qui, selon son fondateur, Brian Kelly, devrait ressembler à un «gros party de famille».

«Ça va être notre plus gros frolic. Nous attendons de 150 à 200 roulottes motorisées, ce qui battrait notre record de 134 de l’an dernier. Des gens d’un peu partout dans la province – même des anglophones de Saint-Jean – ainsi que de la Gaspésie nous ont déjà confirmé leur présence et ont déjà acheté leurs billets. Certains ont déjà commencé à s’installer. Tout le monde peut aussi simplement apporter sa chaise et assister aux différents spectacles. On va avoir du fun et la bière risque de couler à flots!», mentionne Brian Kelly dans un éclat de rire.

Il faut dire que le frolic a bien failli ne pas avoir lieu cette année. Un imbroglio entre les organisateurs et les autorités municipales a empêché la tenue de l’événement à l’ancien parc Le Royer, près du centre de villégiature Deux-Rivières, comme c’était le cas par le passé. Une solution de rechange a toutefois été trouvée juste à temps pour le pas compromettre le rassemblement qui se déroulera jusqu’à dimanche.

«Nous sommes bien heureux du nouvel emplacement. C’est un très beau terrain vague et il y aura de la place en masse pour tous les spectateurs. Notre seule inquiétude, c’est Dame Nature, étant donné que toutes les activités se déroulent à ciel ouvert. Nous espérons qu’elle collaborera», souligne M. Kelly, qui animera les différentes prestations de la grande fin de semaine en plus d’y offrir un tour de chant.

Justement, parlant de programmation, le public pourra voir défiler sur scène M&S Country, Sylverado, Les Indecis ainsi que Borderline vendredi (de 19h à 1h); Open Mike, Paula Comeau, Pascal Bessette, 3rd Generation, Eddy LeBlanc & Friends, Sylverado, Raymond Savoie, Brian Kelly et Marty pis les Roots samedi, de midi à minuit. M&S Country fermera la marche dimanche, à midi.

En quatre saisons, Brian Kelly, qui se dit un habitué de ce type d’événements, affirme que le Frolic acadien a déjà rempli ses objectifs en termes d’assistance et de présence artistique forte d’année en année. L’occasion est alors toute indiquée pour voir grand.

«Nous voudrions éventuellement inviter des artistes de Nashville au cours des prochaines années. Comme je suis un habitué du Country Festival de Rogersville (qui a reçu, en fin de semaine dernière, la nouvelle sensation du country américain Mo Pitney, entre autres), la possibilité d’une collaboration avec les organisateurs est envisageable à cet égard», souligne Brian Kelly.

Les billets et les passes pour la fin de semaine sont en vente au Dépanneur CM de Tracadie ainsi que sur le site du frolic.

Amélie Hall et Réveil pour la fête du Canada

La fête va se prolonger au-delà du Frolic acadien à Tracadie. Sitôt le festival terminé, l’auteure-compositrice-interprète native de la la municipalité Amélie Hall et la populaire formation Réveil de la région de Kent animeront les planches pour les célébrations du 1er juillet, cette fois-ci sous le grand chapiteau situé près du Club de curling.

La soirée débutera à 20h avec Amélie Hall, qui revisitera les grands succès de la musique country en compagnie de ses musiciens Nicolas Basque, Mike Porelle et Philippe Vautour.

Réveil suivra à 22h et dès minuit, DJ Martin Saulnier prendra le relais pour prolonger la fête jusqu’aux petites heures du matin.

Les billets pour ce spectacle sont en vente au Dépanneur CM, par téléphone au 395-1100, ou à la porte le soir-même.