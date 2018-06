Un homme de 29 ans manque à l’appel depuis quatre jours

Le Service régional de Codiac de la GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme âgé de 29 ans, de Riverview, qui est porté disparu.

La disparition de Michael Anthony Mott a été signalée à la police le 24 juin. Il a été vu pour la dernière fois le même jour sur le chemin Laurentide, à Riverview. La police a suivi quelques pistes, mais n’a toujours pas été en mesure de le retrouver.

Il mesure environ 183 cm (6 pi) et pèse environ 73 kilos (160 livres). Il a les yeux bleus et les cheveux bruns. Il porte probablement un jean bleu, des bottes de travail et un tee-shirt blanc «Budweiser».

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 857-2400.