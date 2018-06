Vol à main armée dans un hôtel de Dieppe

La GRC enquête sur un vol à main armée qui s’est produit à l’hôtel Coastal Inn, sur la rue Kennedy, à Dieppe.

Mercredi, vers 5h20, un homme armé est entré dans l’hôtel et a demandé de l’argent à l’employé de la réception. Il est reparti avec une somme d’argent non dévoilée. Personne n’a été blessé dans l’incident.

Le suspect mesure environ 5 pi 8 po et a une carrure mince. Il avait le visage couvert et il portait un pantalon de couleur foncée et un chandail à capuchon de couleur foncée avec le capuchon relevé.

Si vous avez des renseignements au sujet du vol ou si vous avez vu un homme correspondant à la description du suspect entrer ou sortir de l’hôtel au moment où l’incident s’est produit, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac au 857-2400.