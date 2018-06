Deux microbrasseries dévoilent la «Gérard Comeau»

Une brasserie de l’Outaouais et une autre de la région d’Ottawa unissent leur savoir-faire afin de produire une bière en l’honneur de l’acadien Gérard Comeau et de son combat visant à abolir les barrières commerciales interprovinciales.

La «Gérard Comeau» est une collaboration de deux microbrasseries, l’une québécoise (Brasseries du Bas-Canada de Gatineau) et l’autre ontarienne (Brasserie Flora Hall d’Ottawa).

La recette a été développée conjointement entre les deux entreprises et chacune se chargera de la brasser de son côté de la rivière des Outaouais.

«On aura donc une même recette, un même nom de bière, mais celle-ci sera commercialisée d’ici quelques semaines dans deux marchés différents», explique Gabriel Girard-Bernier des Brasseries du Bas-Canada.

Si l’essence de ce projet est l’amour de la bière et la fraternité brassicole, les deux entreprises en profitent néanmoins de cette collaboration pour faire un pied de nez à la récente décision de la Cour suprême dans l’affaire Gérard Comeau, une décision qui les affecte directement.

On se rappellera que l’homme de Tracadie avait été intercepté par la GRC à Campbellton après une escale en Gaspésie où il avait fait le plein de bière et spiritueux. La loi néo-brunswickoise limitant l’importation d’alcool en provenance d’une autre province,il a écopé d’une amende et vu sa cargaison être confisquée.

S’en est suivi une longue saga judiciaire avec, comme toile de fond, le droit à la libre circulation des biens entre provinces. Après une série de victoires au Nouveau-Brunswick, M. Comeau a été débouté par les juges de la Cour suprême en avril dernier, et ce, après six ans de lutte.

Pourquoi une bière en hommage à M. Comeau? Justement afin de démontrer l’inconvénient des barrières commerciales, le cœur même du combat de M. Comeau.

«On est deux petites brasseries, et c’est très complexe de commercialiser des produits dans une autre province. Les règles en place font tout pour nous décourager d’aller à la conquête d’autres marchés. Le défi de commercialisation est tel que bien souvent, ça ne vaut même pas la peine d’essayer d’exporter nos bières en Ontario avec les volumes que nous avons. Même chose pour Flora Hall», exprime le brasseur pour qui les barrières commerciales constituent une absurdité incroyable.

Selon lui, l’affaire Comeau illustre très bien ce point.

«On se dirige actuellement vers une guerre commerciale avec les États-Unis où, chaque jour ou presque, on entend parler de nouveaux frais douaniers imposés d’un côté comme de l’autre de la frontière. Et pendant ce temps, nous – entre provinces, on ne fait guère mieux. On fait tout pour compliquer le commerce entre nous, dans notre propre pays. C’est un non-sens», exprime-t-il.

Feu vert de M. Comeau

Les brasseurs ont demandé la permission à l’homme de Tracadie avant de se lancer dans ce projet.

«On a parlé à son avocat, qui lui est entré en contact avec M. Comeau. Tous les deux trouvaient l’idée excellente et on dit oui tout de suite. La seule exigence de M. Comeau était d’avoir une ou deux caisses de la bière, et ce n’est pas un problème. On va s’arranger pour lui faire parvenir à la fois la bière de Flora Hall et la nôtre, qu’il puisse la déguster dans le confort de sa maison», souligne M. Girard-Bernier.

En fait, un membre de l’équipe du brasseur québécois prévoit faire une escale au Nouveau-Brunswick d’ici quelques semaines afin de rencontrer M. Comeau et lui apporter sa livraison spéciale.

Cela dit, puisque les limites sur le transport interprovincial d’alcool sont toujours en vigueur (la décision de la Cour suprême étant défavorable à M. Comeau), ceux-ci devront toutefois faire attention aux quantités qu’ils comptent importer dans la province afin de ne pas se voir saisir leur marchandise et écoper d’une amende.

Côté saveur, la nouvelle venue est une «Brut IPA», un style très en vogue sur la côte ouest américaine, mais qui est peu brassée de ce côté-ci de la frontière.

«Ce sera une bière houblonnée, fruitée, très sèche. Bref, une bonne bière d’été, aromatique et rafraîchissante», dit M. Girard-Bernier.

Et le principal intéressé?

Joint à Tracadie, Gérard Comeau Comeau dit trouvé l’idée de se retrouver sur une bière cocasse et intéressante.

«J’ai bien hâte d’y goûter», a-t-il lancé, avouant avoir eu très peu l’occasion de déguster des bières de microbrasseries.

«Je suis plus du style commercial, mais ce n’est pas grave. Après tout, ce n’est pas tous les jours que l’on a la chance de boire une bière qui porte son nom», mentionne-t-il.