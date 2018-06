Exclusif – Partage de la ressource: les crabiers se tournent vers la Cour suprême

Les pêcheurs de crabe des neiges du Nouveau-Brunswick essuient un échec devant la Cour d’appel fédéral dans le procès portant sur le partage permanent de la ressource. Ils interjetteront appel devant la Cour suprême du Canada.

La saga de la flottille de crabiers traditionnels – qui dure depuis plus de 15 ans – a connu son plus récent dénouement devant les tribunaux, il y a deux semaines.

Le litige remonte à 2003, quand l’ancien ministre des Pêches et des Océans (MPO), Robert Thibault, a partagé de façon permanente les quotas individuels des crabes des neiges. Un regroupement de 97 crabiers avance que 35% de son total de prises autorisées a été retranché puis redistribué à d’autres groupes, dont les Premières nations et les pêcheurs côtiers. La décision avait provoqué des émeutes à Shippagan, en mai de la même année.

Les crabiers traditionnels contestent les décisions de M. Thibault devant les tribunaux sur deux fronts. Ils allèguent que le ministre a agi de mauvaise foi en réduisant le quota global de 4200 tonnes en 2003 afin de les forcer à signer une entente de projet conjoint. Ils avancent aussi que le partage du quota avec d’autres flottilles est une forme d’expropriation qui n’a pas été compensée de façon adéquate.

En octobre 2016, la juge de la première instance, Jocelyne Gagné, a donné raison aux pêcheurs sur la question des 4200 tonnes. La Cour d’appel fédérale a confirmé ce jugement le 13 juin dernier. Certains estiment la valeur du quota retenu par mauvaise foi à 25 millions $.

La juge Gagné a cependant tranché que le quota individuel des pêcheurs n’est pas un «bien» au sens de la Loi sur les pêches, et que le MPO n’a pas enfreinte à la Loi sur l’expropriation. Les juges de la Cour d’appel fédérale l’ont aussi soutenu sur ce point.

Robert Haché, directeur général de l’Association des crabiers acadiens, s’explique mal comment les tribunaux peuvent arriver à une telle conclusion. Il rappelle que dans la cause de Benoît Saulnier, en 2008, la cour a affirmé que le permis du pêcheur néo-écossais pouvait être considéré comme un bien au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Le tribunal l’avait donc forcé à soumettre son permis à un syndic de faillite pour payer sa dette.

Robert Haché, de l’Association des crabiers acadiens. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

De plus, les tribunaux ont forcé en 2011 Gildar Haché à payer des taxes sur la vente de son permis. M. Haché affirmait qu’il n’avait pas à payer de taxes si le permis de pêche n’est pas un bien. La Cour d’appel fédéral a cependant jugé qu’il s’agissait effectivement d’un bien au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

«Comment le permis peut-il être un bien pour l’impôt et un bien pour la faillite, mais ne pas être un bien pour celui qui le détient? C’est un non-sens», affirme M. Haché.

«En lisant la décision (de la Cour d’appel fédérale), nos avocats sont d’avis que les juges n’ont pas traité de façon suffisante leurs arguments. Ils ont essentiellement dit que la juge de la première instance avait raison, mais ils n’ont pas expliqué de façon claire comment les nouveaux arguments qu’on a emmenés n’étaient pas valables.»

La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale répondent que les causes de MM. Saulnier et Haché ont été traitées dans des contextes légaux précis qui ne peuvent pas être extrapolés à la cause des 97 pêcheurs. Ils sont de l’avis qu’elle s’apparente plutôt au dossier des producteurs laitiers de la Nouvelle-Écosse. Le gouvernement néo-écossais avait baissé la valeur du quota par vache de 30 000 $ à 25 000 $, ce qui revenait à une forme d’expropriation, selon les producteurs.

«La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a rejeté le recours en expropriation qu’avaient intenté les producteurs de lait au motif qu’ils ne sont pas propriétaires de leurs quotas. Ainsi, comme il n’y a pas eu appropriation des quotas, il ne peut y avoir eu expropriation.»

Les avocats des pêcheurs préparent une demande d’autorisation en appel devant la Cour suprême. M. Haché croit que le plus haut tribunal du pays acceptera d’entendre leur cause, étant donné «la qualité du dossier et l’ampleur de la question».

«On n’a rien appris de nouveau dans le jugement de la Cour d’appel. Toutes les failles dans la décision de la juge Gagné restent les mêmes et n’ont pas été résolues. On va demander à la Cour suprême de se prononcer.»

Selon M. Haché, la décision des tribunaux entourant le statut des permis de pêche aura des répercussions sur le secteur des fruits de mer partout au pays.

Un porte-parole du ministère des Pêches et des Océans, Vance Chow, a fait savoir qu’Ottawa «évalue la décision et ses options».

«Pêches et Océans Canada ne fera aucun autre commentaire pour l’instant.»