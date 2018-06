Incendie de Bas-Caraquet: le suspect libéré sur promesse de comparaître

Un adolescent âgé de 14 ans, d’Évangeline, a été arrêté mercredi par la GRC en lien avec l’incendie qui a ravagé l’église Saint-Paul de Bas-Caraquet.

Le garçon a été libéré sur promesse de comparaître devant le tribunal de la jeunesse à Caraquet le 28 août, où il pourrait faire face à des accusations en lien avec le brasier.

Le 24 juin, peu avant midi, la police s’est rendue sur la rue Saint-Paul, à Bas-Caraquet, à la suite d’un incendie dans l’église. Les pompiers pensaient avoir réussi à l’éteindre, mais le lendemain, au petit matin, le feu a repris au même endroit.

Ce drame a secoué les paroissiens de ce village, qui se sont serré les coudes pour sauver cet édifice au cours des dernières années. Une campagne de financement avait permis d’amasser plusieurs centaines de milliers de dollars, qui avaient permis de renforcer la structure.

Au départ, les pompiers croyaient à un incendie d’origine électrique, mais la GRC avait indiqué à l’Acadie Nouvelle jeudi qu’elle n’écartait aucune hypothèse.

Grâce à des renseignements obtenus lors de son enquête menée en collaboration avec le Service d’incendie de Caraquet et le bureau du prévôt des incendies, la police a pu mettre la main sur un suspect.

«Nous avons reçu de l’information que notre enquête a réussi à corroborer», mentionne le sergent Stéphane Blanchard de la GRC.

Puisque l’enquête est toujours en cours, il a été impossible de savoir si la GRC a l’intention d’arrêter d’autres suspects liés à cette affaire.

Contactée par le journal, Lucie LeBouthillier, présidente du Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet, avait peine à croire à la nouvelle.

«C’est tellement triste pour le jeune, sa famille et toute la communauté. L’hypothèse qu’on entretenait au début était celle d’un bris électrique, parce qu’il y avait eu des interruptions de courant dans le village dimanche et Énergie NB est venu rétablir l’électricité.»

«Quand l’église a brûlé lundi, les murs sont restés debout. Comme les murs sont debout, nous on reste debout aussi, mais avec cette nouvelle, on est tombé à genou.»

Mgr Daniel Jodoin, évêque du diocèse de Bathurst, s’est dit fort peiné par la tournure des événements.

«Comme diocèse, nous allons laisser les autorités compétentes faire leur travail et leur enquête. Nos assureurs seront aussi en lien avec eux. Pour ce qui est de cet adolescent et de sa famille, nous allons prier pour eux. Nous nous trouvons bien démunis devant tout cela. »

La police poursuit son enquête en collaboration avec le bureau du prévôt des incendies.

Nouveau combat pour le Comité de sauvegarde

Après une semaine rocambolesque, le combat du Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet vient de prendre une nouvelle tournure.

Lors d’une rencontre cette semaine, le groupe a décidé de poursuivre ses activités de financement. Une loterie Chasse à l’As a été lancée l’automne dernier. Elle se poursuit. Le gros lot du prochain tirage est estimé à 15 000$.

«Notre comité a, sans hésitation, élargi temporairement son mandat afin de prendre les moyens nécessaires pour obtenir les évaluations spécialisées qui s’imposent quant à la solidité et la sécurité des murs de pierre; murs sur lesquels nous venons tout juste d’investir 800 000$», a écrit le Dr Gilbert Blanchard, président de la campagne de financement du Comité de sauvegarde, dans une lettre publiée vendredi dans l’Acadie Nouvelle.

Le groupe a l’intention de faire appel aux services d’experts afin de déterminer les prochaines étapes. Quelques options sont à l’étude, y compris la construction d’une nouvelle église à l’intérieur des murs qui ont survécu à l’incendie.

En début de semaine, Mgr Daniel Jodoin a soulevé la possibilité de construire une nouvelle église, en fonction des besoins de la communauté. Des pierres de l’ancienne église seraient intégrées dans la nouvelle construction.

«Avec tout l’argent que nous avons récolté et investi dans les pierres, on s’est entendu qu’on ferait évaluer ce qui reste après l’incendie. Pour faire ça, ça prend des experts et pour avoir des experts, ça va nous coûter de l’argent. On s’est dit qu’il est trop tôt pour fermer les livres», dit Lucie LeBouthillier, présidente du Comité de sauvegarde.