La population enjouée par le projet de piscine intérieure à Saint-Quentin

L’idée de construire une piscine communautaire intérieure afin de desservir l’ensemble du Restigouche-Ouest a séduit la population. Le comité responsable a maintenant le mandat d’étudier la faisabilité d’un tel projet.

Et ce dernier s’est donné un échéancier très court – deux ans seulement – avant que l’on puisse patauger dans les eaux de cette nouvelle infrastructure… du moins si l’étude démontre la viabilité du projet.

Les membres du Comité piscine Restigouche-Ouest avaient donné rendez-vous à la population en début de semaine afin de voir si l’intérêt pour une telle aventure y était. Environ 80 personnes se sont présentées à la rencontre, et la grande majorité s’est dite favorable à ce que l’on passe à la prochaine étape: la collecte de données préalable à la tenue d’une étude de faisabilité.

«Le but de la rencontre était de savoir si les gens aimaient le projet et s’ils voulaient une piscine intérieure dans la région en remplacement de la piscine extérieure que la Ville de Saint-Quentin songe à reconstruire. Et on a eu notre réponse», souligne Karie Ouellet, présidente du comité.

Ce qu’elle retient des commentaires des citoyens présents? «L’aspect nouveauté, le fait d’apporter quelque chose qui n’existe pas dans la région, a été soulevé à plusieurs reprises.»

«Les gens voient aussi cela comme un attrait supplémentaire pour la région. Ils sont emballés par les services qui pourraient voir le jour avec cette nouvelle infrastructure avec des volets scolaires, récréatifs, communautaires et santé. Et bien entendu, ils aiment particulièrement l’idée de ne pas devoir conduire plus d’une heure pour en bénéficier», indique-t-elle.

Avant de commander une véritable étude de faisabilité, le comité veut d’abord avoir un avant-goût de combien cette aventure pourrait coûter et comment on compte la financer par la suite. Cette collecte de données s’enclenchera d’ici quelques semaines.

«La population nous a mandaté de lui apporter une proposition de projet, c’est ce qu’on va faire», ajoute Mme Ouellet.

Partenaire, mais pas propriétaire

À la Ville de Saint-Quentin, on accueille le projet de piscine intérieure avec beaucoup d’enthousiasme et on se dit même prêt à l’appuyer financièrement.

Il faut dire que la municipalité avait déjà en tête de construire une nouvelle piscine – celle-là extérieure – afin de remplacer la structure existante qui en est arrivée au terme de sa durée de vie.

«On va encore s’en servir cet été, mais elle n’en a plus pour très longtemps. Cela dit, on est prêt à mettre une pause sur notre projet de remplacement afin de voir ce que le comité va nous suggérer comme solution de rechange», exprime la maire de l’endroit, Nicole Somers.

Advenant que l’étude de faisabilité soit favorable au projet de piscine intérieur, la municipalité est prête à y investir une mise de fonds de 400 000$, soit l’équivalent de ce qu’elle avait l’intention d’injecter dans le projet de piscine municipale extérieure.

«C’est un projet audacieux, mais aussi très intéressant. Comme la population, on voit beaucoup de potentiel et de retombées positives d’une telle piscine dans notre région. Ce serait vraiment très intéressant que ça voit le jour», souligne-t-elle.

Elle précise toutefois que la Ville n’a pas l’intention devenir ni propriétaire ni gestionnaire de cette future infrastructure.

«C’est un projet communautaire et non municipal. On est prêt à devenir un partenaire dans le projet, mais c’est tout. On ne veut pas être propriétaire d’une piscine intérieure et on ne veut pas injecter davantage dans le projet. On veut que ça demeure un projet communautaire et non que ce soit les contribuables qui seraient pris avec ce fardeau sur les bras advenant que ça ne fonctionne pas», précise Mme Somers.