Lots boisés privés: les propriétaires du Restigouche veulent faire bande à part

Estimant ne pas recevoir leur juste part de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Nord, plusieurs propriétaires de lots boisés privés du Restigouche veulent s’en séparer et fonder leur propre organisation.

Ceux-ci ont d’ailleurs réitéré haut et fort cette demande jeudi soir à Saint-Martin-de-Restigouche, lors de la rencontre du district 1 (secteur Saint-Quentin à Saint-Jean-Baptiste).

On compte actuellement sept offices de commercialisation dans la province. Il s’agit d’organisations mises sur pied pour parler et négocier aux noms des propriétaires de lots boisés privés afin de leur permettre, entre autres, d’obtenir de meilleurs prix pour leur matière première.

L’Office de commercialisation des produits forestiers du Nord comprend 11 districts répartis dans les régions Restigouche, Chaleur, Péninsule acadienne, et une portion du comté de Northumberland.

Un groupe de propriétaires du Restigouche estime qu’il y a un débalancement entre ce qui sort de leur région (production) et ce qu’ils reçoivent en retour de la part de l’office, notamment en matière de sylviculture (reboisement, entretien, scarification, et plus).

Ils estiment également qu’il y a un manque d’équité au niveau de la représentativité du Restigouche autour de la table, avec seulement quatre délégués. Leur solution: créer un huitième office, celui du Restigouche.

Dans ce contexte déjà tendu, le président de l’Office de commercialisation des produits forestiers du Nord, Mario Comeau, et son directeur général, Patrick Doucet, ont reçu jeudi un accueil glacial de la part d’une trentaine de propriétaires de lots boisés du Restigouche-Ouest.

Pendant près de deux heures, ils ont été martelés de questions.

Tout au long de la rencontre, les représentants se sont défendus de ne pas être équitables envers le Restigouche. Selon eux, l’office redonne à la région autant qu’elle en reçoit, presque sou pour sou, et voire même davantage. «Vous recevez votre part», a martelé à de nombreuses reprises durant la soirée M. Doucet à une foule incrédule.

Propriétaire de Saint-Quentin, Bernard Cyr a siégé au conseil comme délégué de l’office. Il est loin d’être de l’avis du directeur général. Il maintient qu’il existe bel et bien un déficit important entre ce que les producteurs donnent et ce qu’ils reçoivent en retour.

«Ils jouent sur les chiffres. Et en fin de compte, on se fait avoir royalement. On ne reçoit vraiment pas notre juste de part en rapport avec ce que l’on fournit, c’est clair. Tout est centralisé à Bathurst et conçu afin de privilégier cette région alors que pourtant, c’est nous qui faisons pratiquement vivre l’office».

Il a rappelé que le passé de l’organisation est peu glorieux. Il cite en exemple le cas de l’ancien administrateur Frank Branch, reconnu coupable de fraudes. L’organisme a aussi été sous tutelle durant plusieurs années. Et plus récemment, un autre cas d’irrégularité a été mis à jour et pourrait aboutir devant les tribunaux.

«Ça fait 40 ans que ça dure, qu’il y a des irrégularités, qu’on ne veut pas nous répondre, qu’on nous refuse la parité alors qu’on apporte 60% des revenus de l’office. On est tout simplement tanné», explique M. Cyr.

Une demande de divorce avec l’office a été logée à la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick, organisme qui chapeaute les offices de la province – et est actuellement en révision. Cet office inclurait les districts 1 à 4, donc de Saint-Quentin à la frontière de Belledune.

Au terme de la rencontre du district 1 jeudi, les représentants du bureau de direction ont noté quelques suggestions afin d’apaiser les esprits, notamment étudier la possibilité de réviser le nombre de délégués et continuer à travailler de façon toujours plus de transparente.

Dans un geste symbolique toutefois, la grande majorité des propriétaires se sont toutefois levés avant la fin de la réunion et ont quitté la salle, non sans avoir réitéré (sous forme de proposition) leur désir de se séparer de l’office.

«C’est un long processus. Il y a plusieurs étapes à franchir pour y parvenir, et cette rencontre en était une. Je crois que le message a passé, nous sommes plus déterminés que jamais», a mentionné M. Cyr.

Malgré le départ en trombe de nombreux propriétaires, l’équipe de direction de l’office a toutefois été en mesure de faire le plein requis de délégués (4). Cela dit, le président de l’organisme, Mario Comeau, avoue être déçu d’entendre qu’une partie aussi importante de l’office songe à partir.

«On savait que c’était dans l’air, mais pour ma part, je trouve que la force est dans le nombre. Plus on est nombreux dans l’office, plus on a du poids, plus notre voix est forte. Et c’est aussi vrai au niveau financier, car actuellement on partage les coûts d’administration, les employés, les locaux, les techniciens, etc. Si on fractionne l’office, les coûts – eux – ne seront pas fractionnés. Ils vont rester les mêmes. Tous ensemble, on est mieux que chacun de notre bord», exprime M. Comeau, souhaitant plutôt un rapprochement.