Alerte de chaleur sur l’ensemble du N.-B.

Les prochains jours s’annonce chauds et humides au N.-B. Tellement qu’Environnement Canada a émis, tôt lundi matin, une alerte de chaleur pour l’ensemble des régions de la province.

Selon l’agence fédérale, l’indice humidex pourrait grimper jusqu’à 40 degrés.

«Une masse d’air très chaud et humide s’est installée sur les Maritimes et persistera jusqu’au milieu de la semaine. Les températures et l’indice humidex les plus élevés sont attendus lundi et mardi, mais les températures au-dessus de la normale et le temps humide persisteront mercredi et jeudi», peut-on lire sur le site d’Environnement Canada.

«Les températures maximales de lundi et de mardi devraient être de l’ordre de 30 à 35 degrés Celsius sur la majorité des régions de l’intérieur du Nouveau-Brunswick tandis que les valeurs d’humidex seront de 35 à 43. Sur les secteurs côtiers, on peut s’attendre à du temps plus frais. Pour la même période, les températures minimales nocturnes ne devraient pas descendre sous 18 ou 19 degrés Celsius.»

Environnement Canada prévoit que les températures reviendront à des valeurs saisonnières au début de la fin de semaine.

Le gouvernement fédéral rappelle que la chaleur affecte tout le monde et que les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur.

«Buvez beaucoup d’eau, même avant de ressentir la soif, et restez au frais.»

Un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur.