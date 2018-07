Cannabis: pas de consommation légale avant le 17 octobre

Les forces policières du Nouveau-Brunswick se préparent à faire face à la légalisation du cannabis, le 17 octobre. Il reste encore beaucoup à faire. Entre temps, la loi actuelle ne peut être ignorée. La marijuana est encore illégale.

«On ne peut pas ignorer les règles qui sont en place aujourd’hui», rappelle le directeur adjoint de la Force policière d’Edmundston, André Madore.

Les policiers porteront donc encore des accusations pour des infractions liées à la marijuana au cours des prochains mois, mais l’avenir de certains dossiers au tribunal est incertain.

«La loi est toujours là. On ne retire pas les accusations, mais si les procès sont encore en cours dans six mois et après la date du 17 octobre, on sait que ce seront peut-être des dossiers qui seront abandonnés en Cour», a précisé M. Madore.

Il y a encore beaucoup d’ambiguïtés autour de la légalisation et du travail que les policiers auront à faire.

«Ce dossier évolue toujours et il reste encore beaucoup d’incertitudes. Nous travaillons en partenariat avec le gouvernement provincial tout en suivant les recommandations de la Fédération canadienne des municipalités sur l’impact de la nouvelle la loi sur notre municipalité», a expliqué par courriel la chef de la Force policière de Fredericton, Leanne Fitch.

Achats d’appareils pour déceler le niveau de THC dans le sang des automobilistes, de la formation pour les policiers et du travail administratif en surplus… la légalisation affectera les budgets des municipalités pour leurs services policiers.

«L’un des impacts les plus notables de la légalisation sera les coûts qu’elle imposera à nos services policiers au chapitre de la formation, des équipements et de l’administration courante. Nous voulons aussi des précisions au sujet de l’enveloppe de 81 millions $ qu’a prévue le gouvernement fédéral pour aider à amortir les coûts d’application de la loi à l’échelle locale. Nous désirons savoir comment les municipalités peuvent accéder à ces fonds et quand elles pourront le faire», souligne dans une déclaration la présidente de la Fédération canadienne des municipalités, Vicky-May Hamm.

Il y a encore beaucoup d’ambiguïtés autour de la légalisation et du travail que les policiers auront à faire.- Archives

Gros changement

Le choix des outils pour détecter la substance psychoactive du cannabis n’a pas encore été arrêté. Certains corps policiers attendent cette décision avec impatience pour pouvoir former leurs membres.

«Avant de former les membres, il faut voir ce qu’on aura comme instrument pour mesurer le THC. C’est surtout pour les conducteurs en état d’ébriété, que ce soit pour l’alcool ou la drogue, ce sera le gros changement pour nous et la formation de nos membres», a expliqué M. Madore.

En attendant que les outils pour exécuter les tests soient approuvés par le gouvernement fédéral, les policiers devront utiliser les bonnes vieilles méthodes

«D’ici là, les policiers continueront d’avoir principalement recours aux tests normalisés de sobriété administrés sur place et aux experts en reconnaissance de drogues pour réprimer les conducteurs ayant consommé de la drogue», a indiqué la GRC par courriel à l’Acadie Nouvelle.

Au service Codiac de la GRC qui dessert le Grand Moncton, certains policiers ont déjà reçu une formation, selon le président de l’autorité policière de la région, Charles Léger. C’est aussi le cas à Fredericton.

En fait, la force policière de la capitale a déjà formé trois experts en reconnaissance de drogues et 24 ont reçu la formation pour exécuter le test standard de sobriété.

Le service policier de Fredericton ira encore plus loin pour assurer une bonne transition.

«La Force policière de Fredericton embauchera un coordonnateur à temps plein durant un an afin de superviser la transition et d’aider au développement de politique en plus de la formation et de l’équipement», a indiqué Mme Fitch.

Il ne reste que quatre mois avant que la consommation de cannabis à des fins récréatives soit légale. La date approche un peu trop rapidement au goût du directeur adjoint de la Force policière d’Edmundston. Même si la formation risque de se faire «à la dernière minute» dans leur cas, ils devront être prêts.

«On sera obligé de suivre, qu’on le veuille ou non.»

La GRC est par ailleurs occupée à créer une trousse de formation bilingue, en partenariat avec l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) et le Réseau canadien du savoir policier (RCSP) pour tous les agents d’application de la loi au Canada.

«L’objectif consiste à pouvoir offrir de l’information et de la formation pertinentes et interactives aux policiers afin qu’ils aient une connaissance des nouvelles dispositions législatives et infractions criminelles liées à la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis et d’autres drogues», a précisé le corps policier fédéral.