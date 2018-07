Achalandage en hausse à la plage Parlee

Mardi, près de 14h. Le mercure indique plus de 30°C. On ressent environ 40°C avec l’humidité et le soleil de plomb rayonnant sur Shediac. Les maîtres nageuses guettent les centaines de vacanciers qui se font «griller la couenne» sur la plage Parlee pendant que d’autres se rafraîchissent dans l’eau de la mer.

Même s’il s’agit d’une journée de travail pour la majorité des gens, la plage Parlee est bondée. Dans le stationnement qui se remplit à mesure que les minutes avancent: des voitures immatriculées en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse.

La mauvaise presse qu’a subie la plage Parlee pour sa qualité de l’eau au cours de la dernière année ne semble pas avoir affecté l’une des attractions touristiques les plus populaires du Nouveau-Brunswick. Pourtant, la destination a fait l’objet de huit interdictions de baignade en juin. En fait, le long week-end de la fête nationale a plutôt mal commencé pour l’endroit qui a été frappé d’une interdiction de baignade vendredi.

Les interdictions du mois dernier ont toutes été déclenchées par mesure préventive en raison d’averses, à l’exception d’une occasion, le 18 juin, où les résultats de l’analyse de l’eau ont démontré une mauvaise qualité.

Néanmoins, selon les données du ministère du Tourisme, l’achalandage est en hausse.

Samedi, 304 véhicules ont été enregistrés au stationnement du parc provincial. À pareille date en 2017 – un vendredi –, ils n’étaient que 135. Le lundi 2 juillet, 264 voitures ont reçu un laissez-passer alors qu’en 2017, un dimanche, seulement 114 véhicules se sont garés au parc. L’entrée était gratuite le 1er juillet en 2017 en raison des festivités du 150e du Canada. Il était donc impossible de comparer les données.

Convaincus par la publicité

Les vacanciers québécois interviewés par l’Acadie Nouvelle n’avaient par ailleurs jamais entendu parler des problèmes liés à la qualité de l’eau à la plage Parlee.

«Non, on n’en a pas entendu parler», indiqué Nicole Brissette de Victoriaville.

«La qualité de l’eau est belle. Elle est froide, a ajouté son conjoint, Michel Langlois. Quand nous sommes arrivés ici vendredi, il y avait du monde!»

Ils n’avaient jamais visité la région. La publicité dans les médias les a convaincu. Ils sont dans la région pour 15 jours et comptent participer aux activités du Festival du homard.

«C’est par la télévision et tout ça avec les annonces. Maintenant, on est ici. On avait fait nos réservations l’année passée au mois d’août pour cette année», a ajouté Mme Brissette.

Normand, de Drummondville, visite la région chaque année depuis cinq ans avec sa famille. Lui, il n’a pas entendu parler des déboires des deux dernières années.

«C’est très plaisant. Il y a juste les petits désagréments habituels: les méduses et les algues un peu. À part de ça, c’est comme d’habitude», a-t-il confié.

Même son de cloche pour une Acadienne originaire de la région qui habite maintenant Montréal, Annie. Elle n’a pas visité son coin de pays depuis plusieurs années. Elle a cependant constaté plusieurs changements.

«J’ai constaté que c’est beaucoup moins beau que ce que c’était avant. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue et c’est moins propre que quand j’étais plus jeune. Il y a beaucoup plus de déchets sur le bord de la plage. Les prix! C’est rendu cher! Tout est rendu cher!», a-t-elle avancé.

Ce printemps, Fredericton a entamé un projet de réfection du réseau d’égouts au parc provincial de la plage Parlee. Ces travaux sont une des initiatives pour améliorer la qualité des eaux récréatives dans la région de Shediac. Le budget de la série de projets est de 3 millions $.

Les vacanciers étaient au rendez-vous à la plage Parlee, mardi midi. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle Les vacanciers étaient au rendez-vous à la plage Parlee, mardi midi. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

De 10% à 15% plus de visiteurs à l’Aboiteau

À la plage de l’Aboiteau, à un peu moins de 20 minutes de route de la plage Parlee, on constate une hausse de l’achalandage.

La directrice des loisirs et des infrastructures à Cap-Pelé, Liliane Roy, n’est pas certaine si les gens choisissent la plage municipale au détriment de Shediac, mais il est évident à ses yeux que les visiteurs y sont plus nombreux.

«J’ai remarqué qu’il y a eu un gros achalandage. Au moins 10 à 15% de plus que l’an dernier», explique-t-elle, estimant la popularité de la plage de l’Aboiteau pendant la longue fin de semaine.

Les fermetures à répétition et la mauvaise presse de la plage Parlee «ont probablement» aidé les installations de Cap-Pelé, mais la municipalité «aime plutôt croire que c’est l’amélioration» de leurs services qui attirent plus de gens.

Récemment, la plage de l’Aboiteau est devenue la première plage d’eau salée au Canada à recevoir la certification du Pavillon Bleu qui témoigne de sa «qualité environnementale exemplaire».

«Avec le pavillon bleu qui flotte maintenant, c’est peut-être aussi plus attrayant.»

Une affiche a aussi été installée au début de la saison, près de l’entrée du parc provincial de la plage Parlee invitant les gens à découvrir les autres plages de la région.