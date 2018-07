Les environnementalistes auront le projet de Belledune à l’œil

Parce que la Baie des Chaleurs est un joyau partagé, le projet potentiel de construction d’une usine de production de fer à Belledune sera surveillé de très près par les environnementalistes gaspésiens.

Annoncé en grandes pompes à la fin juin, le projet de la Maritime Iron a été chaleureusement accueilli par la communauté d’affaires ainsi que par les villes et villages des régions Restigouche et Chaleurs. Il faut dire que la création possible de 1000 emplois durant la phase de construction et de 200 permanents par la suite a de quoi faire saliver, surtout dans une partie de la province où l’économie tourne au ralenti.

Cette usine, dont l’investissement frôlerait le milliard de $, ferait aussi en sorte de prolonger la durée de vie de la centrale thermique voisine – un autre employeur important du coin – puisqu’on prévoit y brûler un gaz, sous-produit de la transformation du métal.

Cela dit, tous n’ont pas le même enthousiasme que le premier ministre Brian Gallant face à ce projet.

Porte-parole du groupe écologiste gaspésien Environnement Vert-Plus, Pascal Bergeron admet que son organisation n’a pas de position ferme sur le projet puisque ce dernier est encore tout frais. Il estime cependant que son organisation surveillera avec grande attention les développements dans ce dossier.

«Pour le moment, c’est vague. Tout ce que l’on connaît du projet c’est ce que les médias ont rapporté. Mais c’est certain qu’on va maintenant mettre une veille sur celui-ci, car il y a des enjeux frontaliers dans tout ça. Ce qui se fait dans le nord du Nouveau-Brunswick a des impacts de ce côté-ci et vice-versa», souligne-t-il.

Selon lui, le projet doit définitivement faire l’objet de consultations publiques, consultations qui – espère-t-il – feraient aussi une place aux voisins immédiats de la Gaspésie.

«Il faut que l’on sache à quoi s’en tenir. Ce que l’on sait déjà, c’est que ça augmenterait de façon considérable le trafic maritime industriel dans le secteur, ce qui n’est pas nécessairement une bonne chose. Mais on doit aussi en apprendre davantage sur la composition et la quantité des rejets atmosphériques qui sortiront de cette usine, ainsi que sur ce gaz que l’on veut récupérer et brûler à la centrale. Maintenant qu’on est au courant du projet, on va surveiller cela de près et poser des questions en temps et lieu», promet M. Bergeron.

Ancien président d’EVP, Michel Goudreau est pour sa part très sceptique face à ce projet.

M. Goudreau était au front lors du combat contre l’implantation de l’usine de la Bennett Environmental au début des années 2000, un projet qu’il qualifie de mal ficellé dès le départ. L’annonce du premier ministre Gallant de l’arrivée possible d’un mégaprojet industriel dans le même secteur lui rappelle de bien mauvais souvenirs.

«Belledune est ce que j’appelle une zone sacrifiée, un endroit où faire des expériences. On a bien vu ça avec Bennett, alors que le gouvernement était prêt à sacrifier l’environnement. Ce qu’il faut comprendre, c’est que ce secteur – avec la centrale et la fonderie – est déjà passablement pollué. Qu’on songe à implanter une autre industrie lourde de transformation de métaux, c’est inquiétant», croit-il, avouant par contre manquer d’informations sur le sujet.

«Il va falloir que les chiffres sortent, qu’on en apprenne davantage sur les promoteurs du projet. Car pour l’instant, ce que je dénote, c’est que ça fait brouillon. Quand on parle d’un projet d’un milliard et que la compagnie derrière doit se tourner vers le gouvernement et les contribuables pour financer une pré-étude de faisabilité, moi je trouve que ça ressemble plus à de la spéculation qu’à autre chose», estime-t-il.