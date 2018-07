U de M: le projet de campus de recherche refait surface

Un plan du futur Campus de recherche et développement de l’Université de Moncton avait été dévoilé en 2014. - Archives

Le dossier du campus de recherche et développement de l’Université de Moncton a refait surface lors d’une réunion du conseil municipal de Moncton, la semaine dernière.

L’Université de Moncton est propriétaire de plusieurs terrains situés en face de son campus, sur l’avenue Morton, à Moncton.

Depuis plusieurs années, l’institution acadienne cherche à y développer un campus de recherche et développement en plus d’y préparer des terrains pour que des commerces puissent s’y établir. Depuis, un immense complexe pour personnes âgées a été construit.

Le Faubourg du Mascaret a officielle ouvert ses portes en septembre 2017. Shannex a signé un protocole d’entente avec l’Université de Moncton pour établir son foyer de soins de 225 places sur des terrains de l’institution acadienne.

Jeudi, un projet a été présenté au conseil municipal de Moncton afin de modifier les plans de l’université pour que le projet de Shannex puisse prendre de l’expansion. Les conseillères et les conseillers l’ont approuvé.

Cela permettra d’ajouter 50 lits au Faubourg du Mascaret.

Cependant, de nouvelles rues devront être construites. Les rues De la Francophonie et Pascal-Poirier seront créées.

Le feu vert du conseil municipal de permettre à l’université de consacrer des parcelles de terrain au complexe de Shannex et au développement de nouvelles rues permettront à l’institution de réanimer le projet du campus de recherche et développement.

«Cette décision du Conseil municipal de Moncton aidera l’Université à mieux exploiter le potentiel de développement du campus de recherche et développement. Cette décision du Conseil municipal n’aura pas d’impact néfaste sur les sentiers du ruisseau Hall», a indiqué par courriel un porte-parole de l’université.

Le ruisseau Hall coule dans un boisé près des terres de l’institution acadienne.

Plusieurs sentiers y sont aménagés. Il ne s’agit pas de sentiers officiels de la municipalité. Il y a cependant un projet de les utiliser pour élargir le réseau de sentiers de la municipalité et ainsi connecter le campus au secteur du chemin Mapleton.

Il existe même déjà un nom pour ce sentier: Panacadie.

Sur ses parcelles, l’université compte y voir des boutiques, des résidences pour les étudiants, le corps professoral et les employés en plus, évidemment, de lieux pour y faire de la recherche et développement dans de multiples secteurs.

L’institution acadienne compte pouvoir commencer les travaux au printemps ou à l’été 2019.