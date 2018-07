Vacances rime avec hausse du prix de l’essence…

Une importante hausse des prix à la pompe est prévue d’ici la fin de la semaine. Le litre de sans-plomb pourrait dépasser les 130 cents le litre.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données de contrats à terme du marché NYMEX laissent prévoir une hausse du prix de l’essence de presque 3 cents le litre. Dan McTeague, analyste chez Gasbuddy, prédit pour sa part une augmentation de 4 cents le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service avec livraison est de 128,2 cents le litre.

À pareille date, l’an dernier, le prix maximum était de 104,3 cents le litre.

Afin de prévoir quelle sera la trajectoire du prix de l’essence dans les prochaines semaines, M. McTeague surveille de près les interactions entre le président américain Donald Trump et les géants du pétrole en Arabie Saoudite.

«Le tweet du président Trump de ce week-end suggérant que l’Arabie Saoudite a accepté de hausser la production de pétrole de 2 millions de barils par jour pour baisser le prix de l’essence est reçu avec scepticisme. Même si c’est possible, ça prendrait des mois à préparer et ça exposerait le royaume saoudien à la possibilité gênante qu’elle n’atteigne pas ce niveau record de production.»

«De plus, une hausse de la production pourrait ultimement mener à des prix plus élevés à la pompe: en baissant la valeur, on hausse la demande, ce qui fera ironiquement grimper les prix.»

Les prix les plus élevés au Nouveau-Brunswick selon Gasbuddy, mardi avant-midi, étaient à Waterville, à Hartland, à Centreville et à Britsol, où ils atteignent le prix maximum de 128,2 cents le litre. Les prix les plus bas, toujours selon Gasbuddy, étaient à Fredericton, à Shediac et à Moncton, où au moins une station service affiche un prix de 121,4 cents le litre ou moins.

Le prix moyen dans la province est de 125,4 cents le litre, ce qui est bien en dessous de la moyenne nationale de 132,7 cents le litre. Les prix les plus bas sont au Manitoba (122,7 cents le litre en moyenne), alors que les plus élevés sont en Colombie-Britannique (140,2 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.